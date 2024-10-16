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大腸癌飲食丨28歲女每天必吃1物證患3期大腸癌　醫生拆解3大危險因子

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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【大腸癌／大腸癌前兆／大腸癌症狀／致癌物／瘜肉】小心禍從口入！台灣有2名28歲女子證實患上3期大腸癌，醫生其後發現肇禍原因極可能與她們平日不良的飲食習慣有關，提醒若患者本身有3大危險因子，就極可能會誘發息肉，從而增加患上大腸癌機會。

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台灣大腸直腸外科醫生糠榮誠於節目「聚焦2.0」分享一宗大腸癌個案，上述2名28歲女子，均沒有癌症家族史，唯一共通之處便是2人均有不良飲食習慣。

糠榮誠表示，第一位女病患受便秘困擾多年，且愛熬夜，每天都到凌晨1點多才睡，1年多前更習慣每天放工後買一包鹽酥雞回家吃，後來因為大便有血，進行大腸鏡檢查證實患上3期大腸癌。

第二位女病患則是在舞廳任職侍應，有吸煙習慣，而且每次收拾桌面，看到客人未飲完的烈酒，她都覺得很可惜，會順便飲掉，1年後，她覺得上腹疼痛求醫，照大腸鏡發現有腫瘤，報告顯示是第3期。

大腸癌丨3大危險因子

糠榮誠指大腸癌主要有3大危險因子，包括黏膜剛好受損，患者帶有致癌基因及接觸到致癌物，便可能誘發息肉，甚至是癌病變。他指上述2名女子，可能都帶有致癌基因，腸黏膜都正好受損，加上油炸食物、烈酒不良飲食刺激，因此年紀輕輕即罹癌。

糠榮誠又指，臨床上有些人會把腸癌血便當成痔瘡，他提醒痔瘡多在肛門口1cm位置，因此是大完便後才流血，多是鮮紅色的血跡，但腸癌所造成的血便，多是在糞便裡看到暗紅色血跡，提醒若有這種情況，要儘快求醫。

大腸癌｜「息肉臉」6大分辨特徵

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在其Facebook專頁發文分享臨床經驗，指有6種特徵的人士容易看得出有大腸息肉。他過往曾做過5至6萬次大腸鏡檢查的經驗，歸納出以下有「息肉臉」的因素：

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大腸癌｜初期沒有明顯病徵 留意大便變化

本港腸胃肝臟科專科醫生房嘉略也曾接受訪問，指出早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

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大腸癌｜預防患上大腸癌的5大方法：

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

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