關注情緒病｜完美主義逼得自己太緊　躁鬱症患者：要看到自我價值

▲ 情緒病仍與Emily同行，但患病令她知道，家人對自己的無比關心，特別是媽媽的愛和支持。（曾耀輝攝）

人無完美，但有些人卻竭力追求這空中樓閣，以至把重甸甸的壓力加諸於自己身上，難喘一口氣，結果身心都出了岔子。

前保險理財策劃經理Emily Yu希望事事做到完美，讓旁人無可挑剔，結果情緒病找上門，病後方知：何必由別人來定義自己的價值！

成長於單親家庭，對Emily影響深遠，自覺花盡努力也不會有人賞識，因此總是加倍努力以期獲他人認同，把自己成就別人的想法，希望對方也覺得自己無可挑剔。這種完美想法如影隨形，逐漸成為她的壓力源頭。

▲ 情緒病仍與Emily同行，但患病令她知道，家人對自己的無比關心，特別是媽媽的愛和支持。（曾耀輝攝）

「小時候的我讀書成績麻麻，會考也考了兩次，之後到社會謀生。出來工作後檢視自己，現在月薪搵一萬元，10年後會怎樣呢？要改變命運，必須進修裝備好自己。」她雄心壯志，先修讀高憑文憑課程，後升讀大學酒店管理系，逐步而上。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

轉工跳出舒適圈

大學畢業後，她在一間五星級酒店任職餐廳帶位。「因我計劃到韓國進修韓文，這類operation職位人工會高些，沒想到一晃眼就做了5年。」

她有親友在任職行業中位高權重，指Emily大學畢業做餐廳帶位是浪費，職業路向是行錯了，這些說話大大打擊Emily自信，此時她在職場上遇到樽頸位，也覺得是時候轉換工作環境，於是經大學同學介紹下，毅然跳出comfort zone，轉型為保險理財策劃。

甫入職，上司已對這個新鮮人說：要將保險融入生活，可想而知work life balance是空想，換來24/7都是工作日。她無人脈無經驗進入保險業，每張保單都是「揼石仔」辛勤找回來。

▲ 事業高峰，獲保險業MDRT佳績。（被訪者提供）

疫情令事業觸礁

完美主義性格令她凡事都想達到高水準高目標。「一入行已衝勁十足，也做出好成績，第二年已做到MDRT （百萬圓桌，是保險業其中一個成功指標），要達到這個頭銜，一般需要5年。」事事做到極致的個性，希望一直能維持佳績。

可是人算不如天算，新冠疫情捲至，客人都不願外出談保單，業績就一落千丈。她不懂得怎去釋放壓力，愈加積壓，成為引爆她的情緒病轉捩點。

▲ 服食情緒藥物後曾肥胖至140磅。（被訪者提供）

保險工作順風順水時，她回想情緒病已悄悄行近，做出很多「出格」行為：買大量昂貴東西回家，手袋、美容療程幾十萬面不改容，最後買到失控，信用卡債務如雪球愈滾愈大，加上投資失利，不斷借貸填數，最終要破產。思想走入死胡同，出現了幻覺幻聽。

幻覺幻聽情緒爆發

「幻覺令我覺得全街的人也望住我，變得不敢面對人，也懼怕外出，後來更產生身邊的人會加害自己的想法；我也有幻聽，有聲音對我說身邊有些人是衰人。健康問題已無法繼續工作，公司根據合約要我賠錢。」Emily開始暴瘦，體重不足100磅，食不下嚥，一次情緒難自控萌生自殺念頭，家人怕她做出傻事，於是報警直接送往精神科，她確診躁鬱症，入院接受了兩個月治療。

▲ 身邊有好朋友的陪伴，令她心感溫暖。（被訪者提供）

住院日子難熬，但令她萌生做社工的念頭。當她出現情緒問題之始，Emily媽媽已找來一位社工開解和輔導她，在她入住精神科病房時，這社工亦無間斷以電話與她聯繫，處於人生健康低潮的Emily心生感激。「她給予我巨大精神支持，也讓我了解自己，這種有人與我同行的感覺很重要，因為一些人覺得患情緒病的人是自己鑽牛角尖、睇唔開，其實這真是一個病症，腦部物質失衡所致，當事人無法協調。」

▲ 她說自己修讀社工課程後，逐漸走出陰霾。（被訪者提供）

望做社工助人自助

她在病房見到有因自殺入院的11歲小妹妹、有想了結生命的成績優異準DSE考生，她在這裏有時充當大姐姐，教她們韓文，更送上關懷和鼓勵。「我在開解有輕生想法的年輕人時，同理心好重要，其實我們都是同病相憐。鼓勵她們的同時，我獲得滿足感，於是有投身社工的想法，希望將來以防止自殺、戒毒兩方面為目標。」

▲ 自言性格精益求精的Emily Yu，無論對學業、事業都極有要求，但同樣地，也發現自己是一個不懂面對失敗的人。（曾耀輝攝）

Emily現時從事保健品營運策劃及網絡推廣工作，也兼讀社工課程，但她需延期修業一年，因自知未必能面對實習的環境，應付壓力仍在努力中。「作為一個社工，先要處理好自己的內在，才有能力幫其他人解決事情，自感未必做得最好，倒不如延讀一年學業，先做好工作。」

情緒病仍與她同行，過來人的她誠摯分享：「要看到自己的價值，很多人把自己的價值放諸於別人看法上，勿小覷自己覺得己不如人，每個人都有其長處。」