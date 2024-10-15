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投資移民｜李惟宏促簡化新投資移民計劃程序　劉凱旋︰未來會有靈活性更改

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 52 分鐘前

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投資推廣署署長劉凱旋指，新資本投資者入境計劃「相信未來會有宣布，會有一些靈活性更改。」(立法會直播截圖）)

政府今年三月一日推出「新資本投資者入境計劃」，金融服務界立法會議員李惟宏今日（15日）關注，可否增加計劃靈活性，如資產持有方式可否通過聯名或公司，並促簡化程序，加快批准程序。投資推廣署署長劉凱旋指，計劃只是行了半年，一路收集意見，不斷更新，「相信未來會有宣布，會有一些靈活性更改」，籲拭目以待。

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立法會今日（15日）舉行工商及創新科技事務委員會會議，討論促進外來投資，商務及經濟發展局副局長陳百里指，投資推廣署今年首九個月的工作成果理想，於2023年和2024年首九個月期間，分別已完成382個和470個項目，按比例而言，已超越《施政報告》 有關績效指標。截至2024年九月，「新資本投資者入境計劃」已接獲579宗申請， 如全數獲批，預計可為香港帶來超過173億港元資金。

李惟宏提到，商經局早前指，「新資本投資者入境計劃」截至六月二十一日，投資推廣署已接獲逾300宗申請，並已批出逾160宗申請的淨資產審查和三宗申請的投資規定審查，入境處亦已就80宗申請作出「原則上批准」，讓申請人以訪客身分在港作出所承諾的投資，但只有一宗申請作出「正式批准」。他說，真正資金來港的宗數只有單位數字，形容是極之不理想。

劉凱旋表示，「新資本投資者入境計劃」有幾個階段，入境處初步批准之後，有六個月做真正投資，計劃開始至今只有六個月多少少，一日未投資完三千萬，都未能做到最後審批，投資完基本上幾個星期內審批。

吳永嘉倡容許部份投資額可投入住宅市場

經民聯立法會議員吳永嘉指，「新資本投資者入境計劃」的三千萬投資額不能擺在住宅物業，現在住宅市場較為低迷，建議容許部份投資額可投入住宅市場，如一千萬，相信有關人士買的住宅物業不只一千萬，因此可以吸引更大投資額，認為對吸引新資金是好事。劉凱旋回應指，明白意見，會去研究。

尚海龍︰招商引資成績好  為何本港寫字樓租金不升反跌

選委界立法會議員尚海龍指，如果招商引資成績好好，本港租金應該要升，但為何本港「寫字樓」租金沒有升反而跌，問及整體公司數字是否增長。

陳百里表示，新企業落戶成績亮麗，不同經濟體不同領域也有增長，首九個月吸引了44間美國企業，比起去年同期有63%增長，來自英國、新加坡和內地的也有增長。駐港海外企業9039間，數字也有輕微上升，不同經濟體，也有輕微上升，如美國企業，由1258間上升至1273間。

劉凱旋︰新落戶大部份是金融、創科公司  疫後很多都在家工作

劉凱旋指，不方便評論租金，但新落戶的公司，大部份是金融、創科公司，疫情後很多都在家工作，包括舊的公司，需要傳統辦公室也比以前少了很多，有可能有關。

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