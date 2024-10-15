器官捐贈｜6人接受器官捐贈驚染愛滋病毒　巴西衛生部：不排除有其他受害者

【愛滋病／巴西／器官捐贈／器官移植】器官捐贈傳染愛滋病！近日巴西揭發有6名器官受贈者接受移植手術後，感染愛滋病病毒。當地一間醫療實驗室涉嫌因人為疏忽，接受器官捐贈時沒有檢查清楚釀禍。當地政府憂心，是冷事件會令大眾對器官捐贈產生信心危機。而更嚴重的是，當局不排除會有更多受害者出現。

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愛滋病｜被移植帶有愛滋病病毒器官６人染病

綜合外媒報道，巴西里約熱內盧州衛生部門上周四（11日）公佈當地有器官受贈者接受器官轉移後，感染愛滋病。涉事醫療實驗室PCS Lab Saleme於本周一（13日）發表聲明，證實有關事件屬於「人為失誤」，6名器官受贈者在接受器官移植後確診愛滋病。

▲ 涉事醫療實驗室。（網上圖片）

據報道，今年9月一名曾進行器官移植的患者，於術後因健康問題求醫，豈料其HIV報告呈陽性，而在接受器官移植手術之前，該男子並沒有相關病史，因而揭發事件。該名捐贈者同時捐出肝臟、心臟、眼角膜和兩個腎臟，涉事醫療實驗室聲稱，當時摘取器官曾進行病毒檢測，報告結果一切正常。惟後來警方介入調查，再次將樣本重新檢查，發現樣本有愛滋病病毒。當地衛生部追查其他受贈者，2名接受腎臟移植的患者，也同樣檢測出感染愛滋病毒，最終發現共有6名受贈者感染愛滋病病毒。

當地衛生部已安排所有有關的器官受贈者陸續接受檢測，以確認他們所接受的器官有否受到感染。此外，該實驗室亦重新將所有由2023年12月起存放的捐贈器官，重新檢測以確保安全。

衛生部強調，以往從沒發生過這類醫療失誤事件，涉事醫療實驗室已暫停營運，惟鑑於這間實驗室曾經手過多宗器官捐贈手術，故不排除還有其他受害者。

當地政府亦擔心，這次重大醫療失誤可能會打擊市民對器官捐贈的信心，導致捐贈者數量減少。里約熱內盧州政府強調，該州的器官移植服務自2006年以來已經幫助超過1.6萬名患者成功接受器官移植，造福大量需要器官捐贈的人。

愛滋病｜目前未有藥物根治愛滋病

根據「關懷愛滋AIDS Concern」資料顯示，愛滋病（AIDS）為「後天免疫力缺乏症」，由「人類免疫力缺乏病毒」（HIV, Human Immunodeficiency Virus）引發。HIV不能直接引起病症，但病毒進入人體後便侵襲人體免疫系統內的「T4細胞」（白血球細胞和巨噬細胞），使免疫系統和自行修補傷患的能力減弱。這時，一些對未受感染人士沒有威脅的疾病如肺囊蟲肺炎等便能乘虛而入，使感染者發病轉為愛滋病病人。現時雖然仍未有藥物能根治愛滋病病毒，但本港採用的療法，已大大將感染者壽命延長。

愛滋病病毒存在於感染者各種體液內，包括精液、血液、陰道分泌及前列腺分泌，感染者可通過此等體液的接觸把愛滋病病毒傳染給他人。而存於口水、汗水、淚水和尿液內的病毒數量極低，並不足以構成感染。由於愛滋病病毒感染者的外表可與一般人無異，故只有透過愛滋病抗體測試才能確定是否已受感染。

一旦不幸感染愛滋病毒，感染者可能會出現以下徵狀︰

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愛滋病｜感染愛滋病3大成因

在透過血液感染的傳染病中，以愛滋病最為危險。據本港衞生署資料顯示，愛滋病是由於免疫系統因受到愛滋病毒感染後，而逐漸衰弱所引發出的多種疾病。成因包括：

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