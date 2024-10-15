深圳親子遊︱羅湖天河城南館開幕地鐵直達　Hello Kitty展+俄式超市+人氣餐飲【附交通方法】

▲ 深圳又有新商場開幕！

【深圳親子遊/深圳旅遊/深圳遊/北上消費/羅湖/深圳】深圳又有新商場!深圳天河城南館上月尾已經開幕，商場交通方便，近關口及地鐵直達，不過最有特色是Hello Kitty「甜茶特調曲」展，戶外及戶內都有不少Hello Kitty的巨型展覽，Hello Kitty迷不要錯過，當中還有4大打卡位，可以影番夠本！

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深圳親子遊︱羅湖北最大型的購物中心

深圳天河城南館於9月26日正式開幕！有約150家品牌進駐，全商場擁有12萬平方米的空間，是目前羅湖北最大型的購物中心。商場的商業空間包括購物中心、約3萬平方米屋頂花園，以及1.4萬平方米的金啤坊藝術街區。而全新開幕的南館，建築以多層退台式設計，令戶外空間有更好的採光和通風效果。

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深圳親子遊︱近口岸交通方便

深圳天河城位於羅湖北區的核心地段，南館B1層將直接接駁地鐵5及7號線的太安站，太安站鄰近福田及羅湖口岸，交通非常便利；另外南館與北館之間的B1層與L3層，設有空中連廊，顧客可自由地往返兩邊的購物區，十分方便。

深圳親子遊︱必食渝月川菜

南館餐廳方面，有多家知名的餐廳進駐，包括「福斯點評必吃榜」中的川菜渝月、經常大排長龍的日本料理濱壽司、地道東北菜老鄭家東北春餅、人氣烤魚餐廳探魚、非烤勿擾、賴胖子、喜茶、霸王茶姬等。

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深圳親子遊︱俄貨的超級市場

玩樂方面有潮玩空間「全境方舟」、魅KTV、桌球體驗空間、國內知名街舞機構「九條街」、健身空間等。

至於購物，商場還有專售俄貨的超級市場「俄羅斯國家館」，擁有超過3,000種地道俄貨，超市於深圳龍華區及寶安區開店以來大受歡迎，由日用品、零食、雪糕、酒類、調味料等一應俱全。

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而當中最有特式是，Hello Kitty「甜茶特調曲」打響頭炮，展覽更是全國首次展出！

以下是必去的4個打卡位

打卡位1

主題：甜茶序曲

定位：北區南廣场

▲ Hello Kitty展。（羅湖公眾號）

打卡位2

主題：午寐時分

定位：南區中庭

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打卡位3

主題：茶歇派對

定位：北區中庭

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打卡位4

主題：想見你

定位：南區五樓平台

▲ Hello Kitty展。（羅湖公眾號）

深圳天河城地址及交通方法

地址： 深圳市羅湖區太白路3008號 羅湖口岸： 羅湖站上車，大劇院站下車後，轉乘8號線（小梅沙方向），於黃貝嶺站下車，轉乘5號線（黃貝嶺-赤灣），於太安站下車 福田口岸： 福田口岸站上車，在福民站下車轉乘7號線（太安方向），於太安站下車。

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