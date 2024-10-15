  • 28°C
香港時間：20241015日 (二) 18:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深圳親子遊︱羅湖天河城南館開幕地鐵直達　Hello Kitty展+俄式超市+人氣餐飲【附交通方法】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

深圳又有新商場開幕！

【深圳親子遊/深圳旅遊/深圳遊/北上消費/羅湖/深圳】深圳又有新商場!深圳天河城南館上月尾已經開幕，商場交通方便，近關口及地鐵直達，不過最有特色是Hello Kitty「甜茶特調曲」展，戶外及戶內都有不少Hello Kitty的巨型展覽，Hello Kitty迷不要錯過，當中還有4大打卡位，可以影番夠本！

最新影片:

湊得輕鬆啲
多孩家庭｜「多仔公」陳浩民不排除生第5胎　全家外遊大陣仗要租旅遊巴自駕遊

深圳親子遊︱羅湖北最大型的購物中心

深圳天河城南館於9月26日正式開幕！有約150家品牌進駐，全商場擁有12萬平方米的空間，是目前羅湖北最大型的購物中心。商場的商業空間包括購物中心、約3萬平方米屋頂花園，以及1.4萬平方米的金啤坊藝術街區。而全新開幕的南館，建築以多層退台式設計，令戶外空間有更好的採光和通風效果。

點擊圖片放大
+4
+3

深圳親子遊︱近口岸交通方便

深圳天河城位於羅湖北區的核心地段，南館B1層將直接接駁地鐵5及7號線的太安站，太安站鄰近福田及羅湖口岸，交通非常便利；另外南館與北館之間的B1層與L3層，設有空中連廊，顧客可自由地往返兩邊的購物區，十分方便。

深圳親子遊︱必食渝月川菜

南館餐廳方面，有多家知名的餐廳進駐，包括「福斯點評必吃榜」中的川菜渝月、經常大排長龍的日本料理濱壽司、地道東北菜老鄭家東北春餅、人氣烤魚餐廳探魚、非烤勿擾、賴胖子、喜茶、霸王茶姬等。

點擊圖片放大
+9
+8

深圳親子遊︱俄貨的超級市場

玩樂方面有潮玩空間「全境方舟」、魅KTV、桌球體驗空間、國內知名街舞機構「九條街」、健身空間等。

至於購物，商場還有專售俄貨的超級市場「俄羅斯國家館」，擁有超過3,000種地道俄貨，超市於深圳龍華區及寶安區開店以來大受歡迎，由日用品、零食、雪糕、酒類、調味料等一應俱全。

點擊圖片放大
+5
+4

而當中最有特式是，Hello Kitty「甜茶特調曲」打響頭炮，展覽更是全國首次展出！

以下是必去的4個打卡位

打卡位1
主題：甜茶序曲
定位：北區南廣场

Hello Kitty展。（羅湖公眾號）

打卡位2
主題：午寐時分
定位：南區中庭

點擊圖片放大
+7
+6

打卡位3
主題：茶歇派對
定位：北區中庭

點擊圖片放大
+7
+6

打卡位4
主題：想見你
定位：南區五樓平台

Hello Kitty展。（羅湖公眾號）

深圳天河城地址及交通方法

地址：深圳市羅湖區太白路3008號
羅湖口岸：羅湖站上車，大劇院站下車後，轉乘8號線（小梅沙方向），於黃貝嶺站下車，轉乘5號線（黃貝嶺-赤灣），於太安站下車
福田口岸：福田口岸站上車，在福民站下車轉乘7號線（太安方向），於太安站下車。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

反攻深圳｜開業42年深仔記首度北上開店　老闆嚴選深圳食材：要保持港式口味
15:23 2024/10/11
反攻深圳｜開業42年深仔記首度北上開店　老闆嚴選深圳食材：要保持港式口味
深圳親子遊︱深圳小梅沙海洋世界驚現機械鯨鯊 園方稱斥資數百萬遊客嗌退票
13:29 2024/10/14
深圳親子遊︱深圳小梅沙海洋世界驚現機械鯨鯊 園方稱斥資數百萬遊客嗌退票
北上親子遊｜深圳東莞觀瀾湖酒店低至36折優惠　人均$350住豪華客房包自助早餐
今日 14:17
北上親子遊｜深圳東莞觀瀾湖酒店低至36折優惠　人均$350住豪華客房包自助早餐

你可能感興趣

反攻深圳｜開業42年深仔記首度北上開店　老闆嚴選深圳食材：要保持港式口味
15:23 2024/10/11
反攻深圳｜開業42年深仔記首度北上開店　老闆嚴選深圳食材：要保持港式口味
深圳親子遊︱深圳小梅沙海洋世界驚現機械鯨鯊 園方稱斥資數百萬遊客嗌退票
13:29 2024/10/14
深圳親子遊︱深圳小梅沙海洋世界驚現機械鯨鯊 園方稱斥資數百萬遊客嗌退票
北上親子遊｜深圳東莞觀瀾湖酒店低至36折優惠　人均$350住豪華客房包自助早餐
今日 14:17
北上親子遊｜深圳東莞觀瀾湖酒店低至36折優惠　人均$350住豪華客房包自助早餐
北上消費 商場 超市 口岸 商場活動 羅湖 俄羅斯 Hello Kitty 深圳

最高瀏覽

九巴大媽丨乘客用輪椅安全帶綁行李　車長用一招制止獲讚
九巴大媽丨乘客用輪椅安全帶綁行李　車長用一招制止獲讚
食用安全丨袁記雲餃用料曝光惹爭議　預製「鮮」水餃餡料網民意見兩極
食用安全丨袁記雲餃用料曝光惹爭議　預製「鮮」水餃餡料網民意見兩極
急症室最長等候時間（10月15日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月15日 時間12:05）
實惠結業？丨實惠深夜發文惹執笠疑雲　今早再出帖盡解謎團
實惠結業？丨實惠深夜發文惹執笠疑雲　今早再出帖盡解謎團
癌症殺手｜醫生警告梳化這樣坐增患肺癌風險　7大徵兆應及早求醫
癌症殺手｜醫生警告梳化這樣坐增患肺癌風險　7大徵兆應及早求醫