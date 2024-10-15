港鐵車廂｜小孩企上扶手同行家長縱容繼續玩　網民斥：唔識教建議唔好生

▲ 小孩鋼鐵企上扶手，同行成年人縱容繼續玩。

港鐵不是玩單杠吊環的游樂場。近日，有網民在Threads發帖，指一小男孩站在港鐵車廂扶手上，但小孩父卻未有制止，反而更用手護住兒子，由此引網民爭議。網民批評家長道「識生唔識教」，也有網民認爲「跑跳碰先係童年」。

據上傳圖片可見，一名小男孩著鞋站在車廂内的扶手上，雙手向上似握住上方扶手杆，其父雙手環繞住保護，以避免小男孩站不穩摔倒；此時車廂内雖有多名乘客，但未有人使用該扶手。該網民配文道「唔識教建議唔好生」，批評家長不批評反縱容小孩的違規行爲。

港鐵車廂丨自私女「真。戀柱」背脊挨扶手 完全不理會其他乘客手被壓住

▼ 點擊圖片放大 +2

港鐵車廂｜港鐵車廂非游樂場

網民對該行爲態度不一，大部分人認爲該父子行爲欠妥，並對家長的縱容進行譴責「生咗先知唔識教」、「家長縱容佢不知所謂」、「養不教父之過，教不嚴師之惰」、「佢唔係無教，係幫助佢做。如果唔係大人抱佢上去，細路點上去？」；有人表示「踩污糟晒扶手，好多人都唔知扶手真係只用黎扶手」等。

不過也有網民表示：「如果佢只係企左係度，唔係跳黎跳去整到人，又何需苛責？我細個都有係地鐵玩雙槓，周圍跑跳碰先係童年嘛」，但他被反駁指「玩係玩，要識得分地方」，「港鐵不是游樂場」。

据香港鐵路附例規定第28條規定，任何人不得在鐵路處所的任何部分內攀上、攀越或跳上、跳過任何牆壁、欄柵、欄障、旋轉閘或柱子。

港鐵車廂丨「不速之客」闖港鐵車廂 乘客驚慌大叫網民戲言變「屍殺列車」

港鐵車廂丨港女搭港鐵被普通話大媽用背囊霸位 網民紛紛獻計提出對付方法

網絡熱話︱推BB車港媽批青年「爭𨋢坐」 影相公審被圍攻結局神反轉

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】