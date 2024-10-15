  • 28°C
香港時間：20241015日 (二) 20:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子自助餐｜香港W酒店自助餐買一送一優惠　人均$293歎海鮮/烤天使粉紅蝦/煎鵝肝

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

香港W酒店自助餐買一送一，人均$293海鮮、烤天使粉紅蝦、燒羊排骨等美食。

【自助餐優惠/自助餐買一送一/香港W酒店/Buffet/五星級酒店/美食優惠/靚媽精明眼】Klook 10周年生日祭推出一連串優惠，今日（15日）晚上9時有香港W酒店自助晚餐買一送一，人均$293任食海鮮、烤天使粉紅蝦、大蝦煙肉比目魚卷、燒羊排骨等菜式，即睇優惠詳情！

著數優惠｜Klook 10周年生日祭6大必搶優惠　$10自助餐/$1澳門船票/送日本免費機票

最新影片：

湊得輕鬆啲
多孩家庭｜「多仔公」陳浩民不排除生第5胎　全家外遊大陣仗要租旅遊巴自駕遊

自助餐優惠｜香港W酒店自助餐買一送一

香港W酒店「百味匯萃自助餐」自助餐供應一系列環球薈萃菜餚，愛辣之人必試以藤椒調味的經典川菜，包括藤椒鉢鉢炒雞、炒蝦等，其他精選美食還有烤天使粉紅蝦、大蝦煙肉比目魚卷、砂鍋香辣魷魚、泡椒酸湯小黃魚、新彊孜然燒羊排骨，燒羊卷等，亦有大人、小朋友都喜愛的甜品，例如雜果千層酥、酥皮金黃酥脆、抹茶紅豆巴斯克燒芝士蛋糕、士多啤梨忌廉捲蛋、榴槤焦糖燉蛋等。更有兩款限定佳餚 — 鴨掌花膠北菇和香煎鵝肝配自家製無花果醬。

點擊圖片放大
+4
+3

自助餐優惠｜香港W酒店優惠詳情

【生日祭抵Deal - Klook 快閃買一送一】自助晚餐

優惠價：低至$586起（人均：$293，原價$1,074起）
開售日期：2024年10月15日9PM起至售完即止
適用日期：2024年10月16日至11月21日
用餐時間：18:00 - 21:30
預訂網站：【按此連結】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

結業潮｜連鎖日式火鍋「日牛」相繼結業　僅剩2分店網民：一個時代嘅結束
今日 12:18
結業潮｜連鎖日式火鍋「日牛」相繼結業　僅剩2分店網民：一個時代嘅結束
靚媽精明眼︱實惠深夜發文惹結業疑雲　實情逾7500件產品大降價平均77折
今日 10:54
靚媽精明眼︱實惠深夜發文惹結業疑雲　實情逾7500件產品大降價平均77折
親子自助餐｜香港嘉里酒店自助餐買一送一優惠　人均$251起歎長腳蟹/飛驒牛/和牛牛舌
11:45 2024/10/14
親子自助餐｜香港嘉里酒店自助餐買一送一優惠　人均$251起歎長腳蟹/飛驒牛/和牛牛舌

你可能感興趣

結業潮｜連鎖日式火鍋「日牛」相繼結業　僅剩2分店網民：一個時代嘅結束
今日 12:18
結業潮｜連鎖日式火鍋「日牛」相繼結業　僅剩2分店網民：一個時代嘅結束
靚媽精明眼︱實惠深夜發文惹結業疑雲　實情逾7500件產品大降價平均77折
今日 10:54
靚媽精明眼︱實惠深夜發文惹結業疑雲　實情逾7500件產品大降價平均77折
親子自助餐｜香港嘉里酒店自助餐買一送一優惠　人均$251起歎長腳蟹/飛驒牛/和牛牛舌
11:45 2024/10/14
親子自助餐｜香港嘉里酒店自助餐買一送一優惠　人均$251起歎長腳蟹/飛驒牛/和牛牛舌
自助餐 著數優惠 酒店 Klook

最高瀏覽

九巴大媽丨乘客用輪椅安全帶綁行李　車長用一招制止獲讚
九巴大媽丨乘客用輪椅安全帶綁行李　車長用一招制止獲讚
實惠結業？丨實惠深夜發文惹執笠疑雲　今早再出帖盡解謎團
實惠結業？丨實惠深夜發文惹執笠疑雲　今早再出帖盡解謎團
急症室最長等候時間（10月15日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月15日 時間16:05）
女廁偷拍｜嘉諾撒聖瑪利書院廁所現偷拍鏡頭　消息：男教師被捕
女廁偷拍｜嘉諾撒聖瑪利書院廁所現偷拍鏡頭　消息：男教師被捕
女校廁所偷拍｜消息指涉事男教師任教科技相關科目　嘉諾撒聖瑪利書院發新聞稿未交代詳情
女校廁所偷拍｜消息指涉事男教師任教科技相關科目　嘉諾撒聖瑪利書院發新聞稿未交代詳情