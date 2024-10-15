親子自助餐｜香港W酒店自助餐買一送一優惠　人均$293海鮮/烤天使粉紅蝦/燒羊排骨

▲ 香港W酒店自助餐買一送一，人均$293海鮮、烤天使粉紅蝦、燒羊排骨等美食。

【自助餐優惠/自助餐買一送一/香港W酒店/Buffet/五星級酒店/美食優惠/靚媽精明眼】Klook 10周年生日祭推出一連串優惠，今日（15日）晚上9時有香港W酒店自助晚餐買一送一，人均$293任食海鮮、烤天使粉紅蝦、大蝦煙肉比目魚卷、燒羊排骨等菜式，即睇優惠詳情！

著數優惠｜Klook 10周年生日祭6大必搶優惠 $10自助餐/$1澳門船票/送日本免費機票

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自助餐優惠｜香港W酒店自助餐買一送一

香港W酒店「百味匯萃自助餐」自助餐供應一系列環球薈萃菜餚，愛辣之人必試以藤椒調味的經典川菜，包括藤椒鉢鉢炒雞、炒蝦等，其他精選美食還有烤天使粉紅蝦、大蝦煙肉比目魚卷、砂鍋香辣魷魚、泡椒酸湯小黃魚、新彊孜然燒羊排骨，燒羊卷等，亦有大人、小朋友都喜愛的甜品，例如雜果千層酥、酥皮金黃酥脆、抹茶紅豆巴斯克燒芝士蛋糕、士多啤梨忌廉捲蛋、榴槤焦糖燉蛋等。

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自助餐優惠｜香港W酒店優惠詳情

【生日祭抵Deal - Klook 快閃買一送一】自助晚餐

優惠價：低至$586起（人均：$293，原價$1,074起）

開售日期：2024年10月15日9PM起至售完即止

適用日期：2024年10月16日至11月21日

用餐時間：18:00 - 21:30

預訂網站：【按此連結】

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