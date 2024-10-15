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八達通｜國慶黃金周交易額達1億　旅客手機八達通活躍用戶為去年3倍

社會

撰文： 黃小冰

發布時間： 1 小時前

最後更新： 53 分鐘前

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八達通營業及市務總監李玉兒。（彭大偉攝）

八達通今（15日）宣布，在國慶黃金周期間，遊客的零售額達1億，旅客版手機八達通活躍用戶數量為去年同期3倍，而同期港人北上使用八達通銀聯QR代碼的用量也較去年同期增50%。

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八達通營業及市務總監李玉兒表示，由年初至今已有逾1千萬訪港旅客使用實體或手機八達通，黃金周期間旅客的零售額達1億，較去年同期升3成，而八達通活躍用戶數量也是去年同期的3倍，整體消費亦是去年同期的4倍。而按年計算，人均零售消費額上升近3成，旅客主要使用八達通在食肆、超市及便利店消費。她又稱，內地訪港旅客的消費模式正在轉變，許多具有特色的地區餐飲小店受到熱捧，這些小店的交易額佔食肆總交易額近4成。

國慶長假期也引發香港北上熱潮，李玉兒指，八達通銀聯QR代碼的使用量增加5成；而八達通較早時推出的全國通卡目前已售出逾6萬張，累積使用金額達4000萬港元，使用量最多的城市，依次為深圳、廣州、北京、上海、長安、珠海、杭州、東莞、成都，瀟湘。

此外，八達通在8月28至9月10日期間推出首屆「8.28樂悠節」李玉兒稱，期間有近200萬樂悠咭持有人以卡出行和消費，總消費額達8億港元，而期間最高但卡消費高達2萬港元。持有人在參與商戶的零售消費和交易宗數均增加50%，其中快餐店、零食店機家居用品店特別受歡迎。她指八達通希望將樂悠節打造成一年一度的活動，以刺激零售消費。

李玉兒表示，對國慶黃金周的數字升幅感非常鼓舞，相信未來也能持續向好。她又認為，旅客來港使用八達通除因其較使用二維碼方便及快，八達通在交通的覆蓋最廣闊，且在各類型及規模零售商戶的滲透率也非常高，方便旅客「沉浸式」體驗香港。

對於提高競爭力，她指，會不斷改進產品使用性及覆蓋範圍，並與商戶合作提供更多優惠，以吸引遊客使用八達通，亦提到餐飲是客戶需求最高的類別，未來會有關類別，重點希望滲透所有餐飲，尤其是遊客喜歡的冰室及茶餐廳等，以提升用量。

此外，她稱，正就虛擬版樂悠咭與政府積極探討中，初步反應正面，亦已交流技術上的問題，希望可以盡快公布詳情。

記者：黃小冰

八達通 電子支付 國慶 著數優惠 交通

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