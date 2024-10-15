兒童健康｜空氣污染可破壞兒童神經系統　4招改善室內空氣助孩子成長

空氣質素與健康息息相關。其中，患有呼吸系統或心臟病的兒童特別容易受到空氣中的污染物影響，因此，家長對家居的空氣質素，實在不可掉以輕心。

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根據醫務衞生局資料，當空氣中的污染物超越正常水平， 不但會引發喉、眼或鼻的受刺激反應，也可能會出現頭痛、頭昏或疲勞等症狀。嚴重的話，亦可引致皮膚過敏、哮喘或過敏性氣管炎等疾病，長遠更可致慢性呼吸系統疾病、心臟病及癌症。作為精明的家長，大家不防多留意家居環境，及改善室內空氣質素。以下的一些小貼士，相信精明的家長都能做到。

4招改善室內空氣質素

保持家居清潔及乾爽

切勿在家吸煙

若室外環境許可，宜多打開窗戶，好讓空氣流通， 及確保有足夠新鮮空氣進入室內

減少家中的空氣污染物，避免使用含揮發性有機化 合物的日用品，添置新傢俬時，要待新傢俬在戶外 或通風處吹一會，直至無異味散發後才搬進室內 （下段載有其他污染物的例子以供參考）。

2類常見室內空氣污染物

常見的室內空氣污染物可分為生物性及非生物性的污染物，其中前者包括細菌、真菌和過濾性病毒，可經由人類、動物、泥土和植物的殘餘物傳播。

而後者則包括從建造物料、傢俬、化妝品、清潔劑、殺蟲劑等源頭釋放出來的揮發性有機化 合物及甲醛，及燃燒煙草、雪茄或其他煙草產品時飄散 出來或吸煙者呼出的二手煙等。這些污染物可引起眼 睛、鼻及呼吸管道的刺激、頭痛、咳嗽。長期接觸更可 引致呼吸系統疾病、心臟病及癌症。

另外，塵蟎則是一種常見的室內致敏原，容易誘發兒童鼻敏感和哮喘。牠們通常生長於床褥、床單、枕套等潮 濕溫暖的環境。塵蟎的排泄物和屍體可引起打噴嚏、流眼水、咳嗽和呼吸急促等敏感症狀。因此，保持床褥、 枕套和家居環境的清潔，對兒童健康亦十分重要。

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