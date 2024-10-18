  • 30°C
香港時間：20241019日 (六) 18:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

TOPick會員有獎｜送你「螢跑2024．IM螢光音樂節VIP通行證2張」 (名額102個)

健康資訊

發布時間： 24 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【螢跑2024．IM螢光音樂節】

10.26 灣仔海濱萬眾狂歡！一票暢遊4大活動

螢光跑+螢光音樂節+美食盛宴+萬聖狂歡派對

香港首個結合夜跑與音樂節的盛事「螢跑2024·香港站」暨「IM螢光音樂節」將於10月26日晚在灣仔海濱盛大舉行，為市民帶來集音樂、運動、美食及狂歡於一身的難忘體驗！活動期望吸引大灣區及香港市民共同參與，一同慶祝中華人民共和國成立75周年。

全城躍動灣仔區！史無前例的螢光電音節加上趣味夜跑，結合萬聖節派對，將於10月26日在灣仔海濱璀璨維港下盛大舉行，讓你體驗潮流夜跑與音樂的完美結合！活動焦點包括：IM 螢光音樂節、螢光嘩鬼夜跑（提供免費化妝區讓你變身）、美食盛宴（一邊chill一邊享受啤酒美食）、Busking音樂新秀大賽總決賽，以及精彩的螢光啟動禮，更有藝人名人到場支持，將現場氣氛推至高峰！

在維港旁參加歡樂跑，同時享受大型音樂活動及萬聖節嘉年華，這樣的機會實在難得！一家大小可以沿著海邊參加1公里扮鬼扮馬螢光歡樂跑，活動後不僅可獲得限量紀念品，更可獲得跑步證書，為小朋友締造難忘體驗。此外，還可以欣賞大型Busking街頭音樂新秀大賽，感受音樂文化，更有吃喝玩樂和化妝專區讓你扮靚一番。如此多元化的親子活動，在香港實屬少見！立即邀請身邊好友一同參與，齊齊享受一天的歡樂，共度一個不一樣的萬聖節！

點擊圖片放大
+3
+2

【螢跑2024．IM螢光音樂節】六大活動焦點

1）維港夜跑感受音樂節奏

「螢跑2024·香港站」賽道途經維港，並設有特別的螢光裝飾，營造濃厚的節日氣氛。參加者在享受跑步樂趣的同時，更可以飽覽維港夜景。「螢跑2024·香港站」設有3公里個人賽／校際賽／企業賽／區際賽（計時賽）、以及1公里親子賽／慈善跑／Halloween嘩鬼狂歡跑（不計時），適合不同年齡及程度人士參與。

2）國際級DJ 打造視聽盛宴

IM螢光音樂節的舞台上，將有強勁節拍的電音上映，多位來自世界各地的著名DJ將輪流演出，包括DJ EL TORO、DJ Kulu、DJ Sukilor、JJ Brian & S2、DJ Jane、DJ Rie.kiiaka，壓軸嘉賓更有亞洲電音界著名DJ Mao，為觀眾帶來極具視覺衝擊的音樂盛宴。

3）萬聖節嘉年華來一個耳目一新的螢光派對

活動當晚設有萬聖節嘉年華，現場設有美食區。同時，大會更提供免費螢光化妝區給參加人士使用，讓大家以最耀眼的姿態參與這個螢光派對。

4）同日舉辦第一屆全港Busking 音樂新秀大賽總決賽

同日下午會舉行首屆全港Busking音樂新秀大賽總決賽，10位從過百位參賽者中脫穎而出的音樂新星將會爭奪冠軍寶座。

5）深港攜手打造大灣區年度盛事

主辦單位希望將活動打造成香港每年一度的夜間運動盛事，並計劃於未來在大灣區各城市舉辦，邀請香港市民共同參與，促進大灣區融合發展。

6）一票暢玩四大活動超值優惠不容錯過

參加者只需購買一張門票，即可獲得螢光跑參賽名額、豐富的選手包（紀念版螢光跑步戰衣、完賽獎牌、贊助商贈品以及精美螢光裝備）、音樂節主舞台VIP專區入場資格、免費進入螢光化妝區妝扮變身，以及於美食區購物有特別優惠，詳情可參閱大會網站：www.mcahk.com/nightrun2024

TOPick 新聞 送出「螢跑2024．IM螢光音樂節VIP通行證2張 (名額102個)」，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

(VIP通行證包括:紀念版螢跑號碼布、進出螢光電音節VIP區、免費參加1公里歡樂嘩鬼/親子跑、免費進入螢光化妝區變身、購買啤酒美食可獲特別折扣)

得獎者收到得獎電郵通知後，需於2024年10月24日23:59前，自行於網站登記得獎門票，並於10月26日直接於會場取票，逾期作廢。

- 讚好（Like） TOPick新聞 Facebook專頁

- 追蹤（Follow）TOPick新聞 Instagram

- 讚好（Like）此 Facebook帖子

- 按參加遊戲答問題

遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲

條款及細則：

截止日期：10月22日（星期二）（23：59）

公佈得獎：10月23日（星期三）

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

只限TOPick會員參加，每人只限登記一次

此活動新會員優先。
新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上
評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案

如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。
任何有關参加是次活動及/或換取獎品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品被即時取消及/或中止
如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。

著數優惠

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月19日 時間12:05）
舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到　養病月餘勸世：要珍惜健康
舊病復發｜62歲前「亞視一哥」舊病復發嚴重時路都行唔到　養病月餘勸世：要珍惜健康
又打風？｜天文台料呂宋以東海域有低壓區發展　即睇颱風「潭美」路徑
又打風？｜天文台料呂宋以東海域有低壓區發展　即睇颱風「潭美」路徑
港鐵阿伯｜阿伯約戰後生仔車廂MMA被乘客制止　港漂目擊：東鐵線在香港是傳奇鐵路線
港鐵阿伯｜阿伯約戰後生仔車廂MMA被乘客制止　港漂目擊：東鐵線在香港是傳奇鐵路線
抗癌食物｜營養師推薦12大最佳防癌食物 1種水果預防4種癌症：助減3成胃癌風險
抗癌食物｜營養師推薦12大最佳防癌食物 1種水果預防4種癌症：助減3成胃癌風險