TOPick會員有獎｜送你「螢跑2024．IM螢光音樂節VIP通行證2張」 (名額102個)

【螢跑2024．IM螢光音樂節】

10.26 灣仔海濱萬眾狂歡！一票暢遊4大活動

螢光跑+螢光音樂節+美食盛宴+萬聖狂歡派對

香港首個結合夜跑與音樂節的盛事「螢跑2024·香港站」暨「IM螢光音樂節」將於10月26日晚在灣仔海濱盛大舉行，為市民帶來集音樂、運動、美食及狂歡於一身的難忘體驗！活動期望吸引大灣區及香港市民共同參與，一同慶祝中華人民共和國成立75周年。

全城躍動灣仔區！史無前例的螢光電音節加上趣味夜跑，結合萬聖節派對，將於10月26日在灣仔海濱璀璨維港下盛大舉行，讓你體驗潮流夜跑與音樂的完美結合！活動焦點包括：IM 螢光音樂節、螢光嘩鬼夜跑（提供免費化妝區讓你變身）、美食盛宴（一邊chill一邊享受啤酒美食）、Busking音樂新秀大賽總決賽，以及精彩的螢光啟動禮，更有藝人名人到場支持，將現場氣氛推至高峰！

在維港旁參加歡樂跑，同時享受大型音樂活動及萬聖節嘉年華，這樣的機會實在難得！一家大小可以沿著海邊參加1公里扮鬼扮馬螢光歡樂跑，活動後不僅可獲得限量紀念品，更可獲得跑步證書，為小朋友締造難忘體驗。此外，還可以欣賞大型Busking街頭音樂新秀大賽，感受音樂文化，更有吃喝玩樂和化妝專區讓你扮靚一番。如此多元化的親子活動，在香港實屬少見！立即邀請身邊好友一同參與，齊齊享受一天的歡樂，共度一個不一樣的萬聖節！

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【螢跑2024．IM螢光音樂節】六大活動焦點

1）維港夜跑感受音樂節奏

「螢跑2024·香港站」賽道途經維港，並設有特別的螢光裝飾，營造濃厚的節日氣氛。參加者在享受跑步樂趣的同時，更可以飽覽維港夜景。「螢跑2024·香港站」設有3公里個人賽／校際賽／企業賽／區際賽（計時賽）、以及1公里親子賽／慈善跑／Halloween嘩鬼狂歡跑（不計時），適合不同年齡及程度人士參與。

2）國際級DJ 打造視聽盛宴

IM螢光音樂節的舞台上，將有強勁節拍的電音上映，多位來自世界各地的著名DJ將輪流演出，包括DJ EL TORO、DJ Kulu、DJ Sukilor、JJ Brian & S2、DJ Jane、DJ Rie.kiiaka，壓軸嘉賓更有亞洲電音界著名DJ Mao，為觀眾帶來極具視覺衝擊的音樂盛宴。

3）萬聖節嘉年華來一個耳目一新的螢光派對

活動當晚設有萬聖節嘉年華，現場設有美食區。同時，大會更提供免費螢光化妝區給參加人士使用，讓大家以最耀眼的姿態參與這個螢光派對。

4）同日舉辦第一屆全港Busking 音樂新秀大賽總決賽

同日下午會舉行首屆全港Busking音樂新秀大賽總決賽，10位從過百位參賽者中脫穎而出的音樂新星將會爭奪冠軍寶座。

5）深港攜手打造大灣區年度盛事

主辦單位希望將活動打造成香港每年一度的夜間運動盛事，並計劃於未來在大灣區各城市舉辦，邀請香港市民共同參與，促進大灣區融合發展。

6）一票暢玩四大活動超值優惠不容錯過

參加者只需購買一張門票，即可獲得螢光跑參賽名額、豐富的選手包（紀念版螢光跑步戰衣、完賽獎牌、贊助商贈品以及精美螢光裝備）、音樂節主舞台VIP專區入場資格、免費進入螢光化妝區妝扮變身，以及於美食區購物有特別優惠，詳情可參閱大會網站：www.mcahk.com/nightrun2024

TOPick 新聞 送出「螢跑2024．IM螢光音樂 節VIP通行證2張 (名額102個)」，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

(VIP通行證包括:紀念版螢跑號碼布、進出螢光電音節VIP區、免費參加1公里歡樂嘩鬼/親子跑、免費進入螢光化妝區變身、購買啤酒美食可獲特別折扣)

得獎者收到得獎電郵通知後，需於2024年10月24日23:59前，自行於網站登記得獎門票，並於10月26日直接於會場取票，逾期作廢。

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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：

截止日期：10月22日（星期二）（23：59）

公佈得獎：10月23日（星期三）

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

只限TOPick會員參加，每人只限登記一次

此活動新會員優先。

新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上

評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案

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