結業潮｜H&M九龍灣Megabox分店疑將結業　貨架清空5折速銷市民咁反應

▲ H&M九龍灣Megabox疑將結業，大量貨架清空5折速銷。（連登討論區圖片）

【香港結業潮/H&M/H&M結業/H&M報笠】香港結業潮停不了？瑞典快時尚品牌H&M近年陸續關閉香港門市分店，繼太古、鑽石山及沙田分店相繼結業後，現傳出位於九龍灣Megabox的分店也未能倖免，從市民拍攝到的照片可見，場內大部分貨品已清空，並進行清貨優惠。有網友擔心H&M很快便會徹底地撤出香港，不過亦有人指並不可惜，「H&M嘅tee買嚟抹地下都嫌易爛」。

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結業潮｜貨架清空僅餘少量衫褲5折起售

日前，一名市民以「Megabox H&M 應該就嚟執笠」為題在連登討論區發文，並貼出了數張H&M場內的環境，現場大部分貨品已被清空，有些區域亦已被鐵欄杆圍起不可進入，場面十分冷清，樓主對此更留下「生意好啊」的句子。

從照片可見，現場僅餘少量的長、短褲及女裝分售，貨物架上均放置速銷的「50%」減價牌，好像一條啡色長褲原價$249現以$120發售，其折扣率比五折還要低一些。

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結業潮｜網民對結業不感可惜：買嚟抹地下都嫌易爛

但網民對於H&M疑似結業似乎不感惋惜，紛紛吐槽H&M的品質，「平又平唔過Aeon、U記（UNIQLO）、GU，啲料又差過人地」、「啲料垃圾到，邊個買真係交智商稅」、「佢啲tee 用埋洗衫袋，都唔知捱唔捱到1個月，褸都可能可以望下，tee 真係買黎抹地下都嫌易爛」。

此外，現在多了不少其他高質素或價錢更便宜的品牌可選擇，「全球都俾 TikTok + SHEIN依個組合全方位X打幾年了」、「買過佢把遮，甩色嘅，買衫又縮水，Zara好過佢好多。」

不過，亦有網友另有見解，「好似大裝修喎」、「其實H&M轉型集中做cos（集團其下較高檔時裝品牌）耐」、「可能H&M啲分店完約就撤出香港呢」。

結業潮｜進駐香港17年現餘4分店

H&M是一個瑞典時裝鋪，專賣價廉物美的快時尚，於2007於香港開立首間店舖，品牌設計時尚，而且定價相宜，有時更會與國際知名品牌合作對出聯乘衣服，備受市民熱捧。現時，香港H&M由高峰時的十多間分店減至4間分店，分別位於荃灣廣場、九龍塘又一城、九龍灣MegaBox及銅鑼灣 Fashion Walk 旗艦店。

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