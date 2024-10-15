兒童健康｜小朋友運動跑跳易受傷　預防意外攻略大公開

孩子在成長過程中不免會有跌撞，即使日防夜防亦有機會發生意外受傷。根據醫務衞生局資料，下文將整理一些預防家居意外及運動損傷的小貼士，供各位家長參考。

最新影片：

預防家居意外10大貼士

為孩子培養良好、安全的生活習慣

絕不獨留孩子在家中 ‧ 妥善儲藏藥物丶食物丶電器及工具（例如：打火機）等

避免使用學行車 ‧ 安裝窗花

廚房及浴室等安裝兒童安全門欄

傢俬角位加裝角位防撞膠 ‧ 加固傢俬雜物，以防跌下

妥善放置電器和電線，並於電源插孔放上防護蓋

將熱水爐最高溫度調教至不高於攝氏42度

妥善儲藏膠袋，以免孩子當作玩具引致窒息

小心為孩子選擇食物，避免堅果或太大的食物

小心選擇適合玩具，以免零碎物件嗆入氣道

預防運動損傷10大貼士

運動前留意孩子的身體健康狀況是否適宜進行運動

選擇適當場地做運動

留意天氣轉變

提醒孩子穿戴適當裝備（如頭盔丶手套等）

與孩子選擇適當的運動

為孩子選擇良好的教練

提醒孩子選擇適當對手，技術差異過大容易引致受傷

如有需要，使用防蚊貼丶防曬油

若接觸動物，要小心受傷

若接觸花卉，要小心中毒

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】