兒童健康｜小朋友運動跑跳易受傷 預防意外攻略大公開
兒童健康
撰文： 王明芳
發布時間： 23 分鐘前
孩子在成長過程中不免會有跌撞，即使日防夜防亦有機會發生意外受傷。根據醫務衞生局資料，下文將整理一些預防家居意外及運動損傷的小貼士，供各位家長參考。
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預防家居意外10大貼士
- 為孩子培養良好、安全的生活習慣
- 絕不獨留孩子在家中 ‧ 妥善儲藏藥物丶食物丶電器及工具（例如：打火機）等
- 避免使用學行車 ‧ 安裝窗花
- 廚房及浴室等安裝兒童安全門欄
- 傢俬角位加裝角位防撞膠 ‧ 加固傢俬雜物，以防跌下
- 妥善放置電器和電線，並於電源插孔放上防護蓋
- 將熱水爐最高溫度調教至不高於攝氏42度
- 妥善儲藏膠袋，以免孩子當作玩具引致窒息
- 小心為孩子選擇食物，避免堅果或太大的食物
- 小心選擇適合玩具，以免零碎物件嗆入氣道
預防運動損傷10大貼士
- 運動前留意孩子的身體健康狀況是否適宜進行運動
- 選擇適當場地做運動
- 留意天氣轉變
- 提醒孩子穿戴適當裝備（如頭盔丶手套等）
- 與孩子選擇適當的運動
- 為孩子選擇良好的教練
- 提醒孩子選擇適當對手，技術差異過大容易引致受傷
- 如有需要，使用防蚊貼丶防曬油
- 若接觸動物，要小心受傷
- 若接觸花卉，要小心中毒
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