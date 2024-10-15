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兒童健康｜小朋友運動跑跳易受傷　預防意外攻略大公開

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 23 分鐘前

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孩子在成長過程中不免會有跌撞，即使日防夜防亦有機會發生意外受傷。根據醫務衞生局資料，下文將整理一些預防家居意外及運動損傷的小貼士，供各位家長參考。

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校長專訪｜德望小學擁11隻駐校貓老師　校長熱心領養動物學生受薰陶立志當獸醫

預防家居意外10大貼士

  • 為孩子培養良好、安全的生活習慣 
  • 絕不獨留孩子在家中 ‧ 妥善儲藏藥物丶食物丶電器及工具（例如：打火機）等 
  • 避免使用學行車 ‧ 安裝窗花 
  • 廚房及浴室等安裝兒童安全門欄 
  • 傢俬角位加裝角位防撞膠 ‧ 加固傢俬雜物，以防跌下
  • 妥善放置電器和電線，並於電源插孔放上防護蓋 
  • 將熱水爐最高溫度調教至不高於攝氏42度 
  • 妥善儲藏膠袋，以免孩子當作玩具引致窒息 
  • 小心為孩子選擇食物，避免堅果或太大的食物 
  • 小心選擇適合玩具，以免零碎物件嗆入氣道

預防運動損傷10大貼士

  • 運動前留意孩子的身體健康狀況是否適宜進行運動 
  • 選擇適當場地做運動 
  • 留意天氣轉變 
  • 提醒孩子穿戴適當裝備（如頭盔丶手套等）
  • 與孩子選擇適當的運動 
  • 為孩子選擇良好的教練 
  • 提醒孩子選擇適當對手，技術差異過大容易引致受傷 
  • 如有需要，使用防蚊貼丶防曬油 
  • 若接觸動物，要小心受傷 
  • 若接觸花卉，要小心中毒

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