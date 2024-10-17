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牛奶鈣質｜飲牛奶唔一定補鈣？31款牛奶鈣質大比拼　營養師教3大揀奶貼士有效補鈣

食用安全

撰文： 何沛怡

發布時間： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

飲牛奶唔一定補鈣？31款牛奶鈣質大比拼，營養師教3大揀奶貼士有效補鈣。

【牛奶／鈣質／骨質疏鬆／補鈣/超市大搜查】不少人認為飲牛奶或攝取乳製品可補充鈣質。不過，註冊營養師譚樂廷（Audrey）指出，飲牛奶不一定能補鈣或預防骨質疏鬆。她比較了市面上31款不同牌子、款式的牛奶飲品，發現鈣含量可以有很大分別。此外，她還分享了3大挑選牛奶貼士，供大家參考。

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牛奶鈣質｜31款牛奶鈣質大比拼

註冊營養師譚樂廷（Audrey）在Instagram個人專頁發文，列出31款熱門牛奶飲品的鈣質含量，包括脫脂奶、低脂奶、全脂奶、朱古味奶、木瓜奶等其他味道的奶品。

8款脫脂奶鈣質比拼

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  • 安怡高鈣低脂奶 278mg鈣質
  • 牛奶公司高鈣低脂奶 190mg鈣質
  • 維他高鈣低脂奶 170mg鈣質
  • 十字牌高鈣低脂奶 170mg鈣質
  • 保利高鈣低脂UHT奶 140mg鈣質
  • 蒙牛低脂高鈣奶 125mg鈣質
  • 北海道低脂牛乳 120mg鈣質
  • 伊美瑞士半脫脂奶 120mg鈣質

8款低脂奶鈣質比拼

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  • 安怡高鈣低脂奶 278mg鈣質
  • 牛奶公司高鈣低脂奶 190mg鈣質
  • 維他高鈣低脂奶 170mg鈣質
  • 十字牌高鈣低脂奶 170mg鈣質
  • 保利高鈣低脂UHT奶 140mg鈣質
  • 蒙牛低脂高鈣奶 125mg鈣質
  • 北海道低脂牛乳 120mg鈣質
  • 伊美瑞士半脫脂奶 120mg鈣質

8款全脂奶鈣質比拼

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  • 滋味有機鮮奶 123mg鈣質
  • 牛奶公司鮮奶 115mg鈣質
  • 大阿蘇牛乳 114mg鈣質
  • 北海道3.6牛乳 112mg鈣質
  • 維記鮮奶 110mg鈣質
  • 十字牌鮮奶 110mg鈣質
  • 明治頂級鮮奶 102mg鈣質
  • 明治100%鮮奶 94mg鈣質

7款其他牛奶鈣質

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  • 維記特濃朱古力奶 170mg鈣質
  • 十字牌香蕉低脂奶 135mg鈣質
  • 北海道朱古力奶 102mg鈣質
  • 維記高纖木瓜奶 63mg鈣質
  • 十字牌芒果木瓜奶 35mg鈣質
  • Binggrae 香蕉奶 未有註明鈣質
  • 大阿蘇雲呢拿牛乳 未有註明鈣質

牛奶鈣質｜轉換牛奶可提升鈣質

在這31款牛奶當中，「安怡高鈣低脂奶」的鈣質最高，每100毫升有278mg鈣質，相比每100毫升只有35mg鈣質的「十字牌芒果木瓜奶」高8倍。

Audrey又指出，按照世衛建議，一般成人每日需攝取1000毫克鈣質，雖然不同牌子、款式的牛奶鈣質可以差很遠，但若轉一轉，便可提升所吸收的鈣質：

  • 香蕉奶（每100毫升計算）

Binggrae香蕉奶（未有註明鈣質）可改為 → 十字牌香蕉低脂奶135mg鈣質

  • 朱古力奶（每100毫升計算）

北海道朱古力奶 102m鈣質 可改為 → 維記特濃朱古力奶 170mg鈣質

  • 牛奶（每100毫升計算）

大阿蘇雲呢拿牛乳（未有註明鈣質）可改為 → 大阿蘇牛乳 114mg鈣質

  • 木瓜奶（每100毫升計算）

十字牌芒果木瓜奶 35mg鈣質 可改為 → 維記高纖木瓜奶 63mg鈣質

牛奶鈣質｜3大挑選牛奶貼士

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此外，不同類型的人士在選擇牛奶方面亦有不同的注意事項。

  • 懷孕、哺乳婦女：可選添加多種營養素、維他命D、E的高鈣低脂或脫脂奶
  • 1歲以下嬰幼兒：可選母乳、嬰兒配方奶，勿選全脂、低脂和脫脂奶
  • 1-2歲幼童：可選高鈣全脂奶，勿選低脂或脫脂奶
  • 2歲以上兒童：可嘗試高鈣低脂和脫脂奶
  • 想Keep Fit、三高人士：可選高鈣脫脂奶，勿選全脂奶
  • 骨質疏鬆、少接觸陽光人士：可選添加鈣質及維他命D的高鈣低脂或脫脂奶
  • 營養不良、體重過輕、胃口差人士：可選全脂奶、營養奶，勿選低脂或脫脂奶
  • 免疫系統較弱人士：可選添加維他命A、E的奶類

資料來源：註冊營養師Audrey（獲授權轉載）

——

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