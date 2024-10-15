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阿特拉斯彗星八萬年一遇　香港近期可肉眼看見

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阿特拉斯彗星八萬年一遇，香港近期可肉眼看見。

八萬年一遇的彗星，近日於香港肉眼看見。近日，香港太空舘在Facebook上傳圖片，分享10月觀測到的紫金山-阿特拉斯彗星，並提供未來幾日彗星的地坪方位、仰角及視星等資訊，對於相關領域愛好者而言，是一次珍貴的觀測機會。網民也紛紛留言，分享在香港各區，不同時間拍攝到的紫金山-阿特拉斯彗星。

近期，一顆編號為C/2023 A3的紫金山-阿特拉斯彗星（comet Tsuchinshan-ATLAS）引起市民關注。9月下旬至10月初可在日出前的東邊見到它，但由於當時該彗星與太陽較近而難以觀測，一個星期後（10月12日）它再次出現，觀測者可嘗試於日落後的向西方位找尋它的蹤跡。

點擊圖片放大
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C/2023 A3彗星之後每日的仰角會愈來愈高，亦會愈來愈暗，如有興趣者可趁近幾日有好天氣時，嘗試於西邊開闊的地方，用雙筒望遠鏡尋找和欣賞彗星。

以下是C/2023 A3彗星未來3日於傍晚6點40分的地平方位、仰角及視星等資料：

10月15日 地平方位263.1度；仰角17.4度；視星等+3.2；7:58pm落

10月16日 地平方位261.9度；仰角21.1度；視星等+3.4；8:15pm落

10月17日 地平方位260.8度；仰角24.5度；視星等+3.6；8:30pm落

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