SOGO感謝祭2024｜SOGO感謝祭網上預購開鑼　護膚品/時裝/家品家電/超市低至2折【附優惠碼】

▲ SOGO感謝祭網上預購開始，多款護膚品化妝品、時裝、家品、家電及超市等低至2折。

【SOGO感謝祭2024/崇光感謝祭2024/SOGO Thankful Week/網店預購/優惠碼】SOGO感謝祭2024即將開始！崇光感謝祭率先展開網上獨家預購，即日起至10月24日俾大家搶先入手心水產品！多個熱門品牌由化妝及護膚品、時尚服飾、童裝、奶樽消毒機、生活家品到超市低至2折優惠，而且還有優專碼實行折上折優惠禮遇，即睇至抵精選貨品。

最新影片︰

SOGO感謝祭2024｜時尚服飾優惠

感謝祭獨家預購中，最抵買當然是OL最愛的Kate Spade、Micheal Kors、Marc Jacobs等時尚品牌，既有小巧實用，亦有中號容量款式，適合不同場合搭配。

著數優惠｜湊湊火鍋5週年盛典限時半價優惠 午市升級套低至 $49

SOGO感謝祭2024｜化妝及護膚品套裝優惠

每年SOGO感謝祭最搶手必定是化妝及護膚品區，率先展開網上獨家預購品牌有Lancôme 、La Mer、The Whoo、Clé de Peau 低至半價發售，現尚餘少量，實行快人一步上網率先預購！

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SOGO感謝祭2024｜MIKI HOUSE童裝優惠

MIKI HOUSE有大量靚衫褲鞋，還有剛入秋的毛毛背心，冬天時候可以搭配加強保暖。

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SOGO感謝祭2024｜UPANG LED UV 消毒機

連續11年韓國消費者偏好調查UV消毒機第一品牌，是市民公認的豪華奶瓶消毒器。消毒器配備了來自德國知名公司的可靠UV-C LED，可以在短短10分鐘內殺滅99.999％的有害細菌。通過旋轉式UV LED，它確保奶瓶的每個角落都得到徹底的消毒。原價$3,688，優惠價$2,888，消毒後的奶樽更衛生！

SOGO感謝祭2024｜家品與超市優惠

在這段期間，家品與超市部有大量貨品同步進行獨家預購優惠，當中最抵買有Staub琺瑯鑄鐵鍋，原價$3,199 優惠價 $1,188；孖人牌廚刀及深煎鍋套裝，原價 $3,198 優惠價$699等；Dairy乳酸飲料200mlx24盒，原價$213.6 優惠價 $159.2，還有各式各樣貨品低至4折發售。

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SOGO感謝祭2024｜崇光網店獨家預售優惠

SOGO網店舉行獨家預購於即日起至10月24日舉行，預購期間，凡於崇光網店單一購物滿淨值 $1,800，憑優惠碼「TW60」即享$60折扣優惠；單一購物滿淨值$3,200，憑優惠碼「TW120」即享$120折扣優惠。要留意的是，每張訂單僅可使用1個優惠碼。

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