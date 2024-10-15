老夫少妻丨75歲患癌港翁告50歲內地妻　控贈屋後未履行照顧承諾入稟取回羅湖單位

▲ 75歲患癌港翁告比自己年輕25年的內地妻未有履行承諾。

一名75歲香港老翁在近日將比自己年輕25歲的內地妻告上深圳市羅湖區人民法院，指控對方本承諾為他養老送終，故此早前將位於羅湖區的房屋過戶登記在妻子名下。

可是內地妻子沒收樓後態度立即轉，變有履行義務照顧的承諾，甚至更辱罵和欺凌丈夫，因此香港老翁告上法庭要取回房屋，。件10月10日審理，但被告經法院傳票後卻沒有到法庭，法官未當庭宣判判決。

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▲ 《美麗戰場》劇照（非當事人）。

老夫少妻丨贈樓後關係急轉直下

據內地媒體《讀特新聞》報道，2008年5月，來自香港的張姓男子與50歲的袁姓內地女友在香港結婚。之後，兩人共同生活在張某於婚前購買的深圳市羅湖區的房屋內。因為妻子承諾為丈夫養老送終，所以張某在2015年3月和2016年2月分兩次把當時居住的房屋過戶登記在妻子名下。

可是贈屋後，夫婦的關係轉差，張某因病不能自理，但太太卻沒履行照顧義務，且辱罵和欺凌他。在2020年8月，無法自理的張某向妹妹求助，從家搬離後到惠州租房住，並由妹妹聘請的保姆照顧，而生活開支靠親友幫忙。

而張某在2024年3月於香港的醫院確診膀胱癌並接受手術，至今仍要定期到香港醫院治療，但僅靠政府補貼和親友支援不足以支付高額醫療費、保姆費、房租和其他日常生活費用，急需太太照顧和支付醫療費。

▲ 《香港愛情故事》劇照（非當事人）。

老夫少妻丨多次聯絡太太無果

可是張某多次聯繫妻子無果後，而兩次向對方發送律師函依然沒回應，於是將妻子告上法庭，請求法院判決撤銷位於羅湖區房屋100%份額的贈予，判決妻子配合張男辦理變更登記手續，判決妻子承擔本案全部訴訟費用。

該案10月10日在羅湖區法院開庭審理，案件未當庭宣判。但被告人經法院傳票後，未到法庭參加庭審。張某在庭審指，2020年8月兩人分居後，和太太就沒再見面，多次打電話也沒人接聽。

該案原告代理律師、廣東訟亮律師事務所律師周釗君指，2015年1月1日至2024年10月11日，内地與香港的跨境婚姻因婚姻家庭、繼承糾紛引發的民事案件有數千宗，其中以離婚糾紛的案件最多，其次是離婚後財產糾紛。他建議，對於年齡差距較大的跨境婚姻，夫妻在結婚時最好簽關於財產贈與和扶養義務的協議，提前約束雙方權利與義務，免日後發生矛盾糾紛。

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