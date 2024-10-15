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Fact Check｜港大事實查核組織揭港大分享校園「日出照」實為日落　港大重新發帖認錯

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 2 小時前

最後更新： 53 分鐘前

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港大事實查核組織揭港大分享校園「日出照」實為日落時拍。

香港大學上周一（7日）透過官方社交平台發相，分享一張照片描述為「擁抱校園晨曦的第一束光」，惟昨日（14日）被屬於港大的事實查核組織查明，當時拍攝的是日落並非日出。港大其後刪去相關「日出」帖文，並於今日（15日）重新上載同一張照片，並就早前帖文出錯致歉，感謝「讀者朋友」指正。

Annie Lab揭發「日出相」出錯　港大稱「感謝讀者朋友指正」

港大上周一分別在Facebook及Instagram發布涉事相片，附上中英雙語描述為「First light on campus. Embrace the moment.」、「擁抱校園晨曦的第一束光。」

不過，帖文一出就有人留言指，該照片是面向西，質疑為何來「first light」。

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憑校園建築物及港鐵站位置　辨認鏡頭面向西方

直至昨日（14日），港大事實查核組織「Annie Lab」發布帖文，根據相中顯示的多棟建築物，包括港大的智華館、嘉道理生物科學大樓，以及香港大學港鐵站，分析得出該張相片的拍攝角度是面向西面，故所顯示的是日落，並非日出，形容港大帖文描述不準確、有誤導成分。該組織帖文亦有標籤香港大學的社交平台帳戶。

事隔一日，港大今日（15日）傍晚，在社交媒體重新上載涉事照片，但將描述改為「Sunset in Autumn. Embrace the moment.」、「秋陽和煦，擁抱校園的夕陽之光。」港大官方帳號亦留意表示：「配文已更正。我們表示歉意並感謝讀者朋友指出錯誤。」

組織於2019年成立　進行事實查核及學生培訓

根據Annie Lab網頁介紹，該組織是由港大新聞及傳媒研究中心與非營利教育組織「亞洲新聞與資訊教育聯盟」（Asian Network of News & Information Educators，縮寫為「ANNIE」）合作於2019年10月設立，同時進行事實查核及學生培訓的項目。該組織已於2022年1月成為國際事實查核聯盟（IFCN）的簽署成員。

該組織在網站強調嚴格遵循編輯指引及標準，並由洪港大新聞及傳媒研究中心教職員仔細檢視學生進行的每項事實查核，目前共有4名教職員參與相關日常運作。

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