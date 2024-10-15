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過勞風險︱設計師常通宵OT「胃痛」入院驚揭chur到爆肝　同行嚇呆：第一次遇到

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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設計師常通宵OT「胃痛」入院驚揭chur到爆肝　同行嚇呆：第一次遇到

【爆肝/過勞/設計師/職業病/護肝食物】工作搏命的大家要小心身體！日前，一名30多歲設計師發文指，過去曾與自己共事過的一位同行，因經常通宵OT做設計，某次突然因「胃痛」入院，結果竟然發現是「爆肝」，相信是工作太勞累所致，令人憂心。

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發文者在網上討論區稱自己今年30歲中，畢業後一直從事設計行業，而最近突然聽聞一名曾經與自己共事過的同行，某日因胃部抽痛入院，結果竟被診斷出「爆肝」（急性肝衰竭）。

發文者回憶，該名前同事向來工作認真盡職，甚至經常通宵加班做設計：

佢本身份人都好chur，平時經常捱更抵夜捱義氣，個個做到走晒時，佢係可以唔瞓覺直踩果種。

後來，該名前同事坦言自從「爆肝」後，開始反思自己工作不可以再太過拚命，甚至「考慮緊要唔要轉行」。而發文者聽聞後則被嚇呆，表示從事設計師多年，還是第一次遇到有人搏命工作到「爆肝」，不禁關心慰問：「做設計行嘅大家身體幾好嗎？」

過勞風險︱10大爆肝職業

台灣初日診所減重專科暨家醫科醫生魏士航在Facebook專頁指出，有10種職業容易因為工時長、壓力大等種種原因，大大增加罹患脂肪肝之風險。

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醫生列出上述10種職業，都有著3個共通點，包括工時長壓力大、熬夜作息不規律、飲食不正常，而這3個過勞生活型態都是對身體無益的壞習慣，容易造成肝指數上升；尤其是脂肪肝，屬最容易造成肝指數上升的原因。如果沒有及時處理，隨著脂肪肝時間的增長，肝臟會開始發炎，造成肝指數上升，演變成肝硬化或纖維化，甚至會增加罹患肝癌的風險。

故此，醫生建議大家要保持良好的生活型態，積極調整飲食、做運動、堅持減肥，久而久之就有助逆轉脂肪肝。

過勞風險︱「爆肝」成因

「爆肝」即急性肝衰竭，在台灣俗稱「猛爆性肝炎」。據香港中文大學肝臟護理中心資料指出，急性肝衰竭過程迅急猛烈，肝細胞在短時間內「兵敗如山倒」，肝臟大幅壞死或喪失原有功能。按亞太肝病學會的定義，急性肝衰竭是指在沒有肝病之下，四星期內出現嚴重肝損傷。其發病期短，再加上肝病初期通常沒有痛楚等明顯症狀，頂多只有食慾不振、容易疲倦、噁心等反應，往往讓人猝不及防。

導致急性肝衰竭成因如下：

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同場加映：8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青指出，一般來說，只要肝臟細胞中脂肪含量高於5%，就算是脂肪肝。近年來，都市人除了愛捱夜，還喜歡吃高熱量的精緻及西化食物、飲酒過量的飲食習慣等因素，患有脂肪肝的人士比率也逐年增加。但她強調：

只要體重減輕5至10%，就能改善體內脂肪肝的程度。

余朱青分享，因為肝臟代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成輔酶，但能透過飲食補充，而天然蔬果則含有這些營養成分。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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