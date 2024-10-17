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寫滿愛愛滿瀉︱灌輸成功觀念增孩子壓力　老師:應失敗中檢討信念影響人生

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發布時間： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

曾老師指讓孩子們知道，在成長的過程中，失敗和犯錯是可以被允許的，即使失敗了，天也不會塌下來。

在漫長而廣闊的人生裡，「天資」和「努力」哪一個更重要？很多人會毫不猶豫地選擇「努力」。有趣的是，當我們面對挫折的時候，又很容易陷入一種自我懷疑：「難道我真的沒有天份？」

隨著經濟的轉型、社會狀況的變遷，大家對成功的渴望越來越殷切，我們在龐大的競爭中不斷提高對自己的要求，甚至在不知不覺間將這種壓力遷移到孩子身上。家長、老師、同學，潛移默化地灌輸考試要高分、比賽要取勝、人生要成功的觀念。在無形的壓力下，我們培養出一個個擁有嚴格超我的孩子。我們甚至會摸摸孩子的頭說：「你真乖，從來都不讓我操心。」於是，當孩子面對失敗的時候，就會無可避免地否定自己的努力，甚至否定自己的人生，不願意再接受生活上的種種挑戰。

湊得輕鬆啲
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這很值得關注嗎？不，這很值得擔憂。

「成長型思維」出自心理學家卡羅爾．德韋克的經典作品《終身成長》，強調的是專注發展個人能力，而不是著眼於證明自己的天資有多好。這不代表我們要逃避失敗，相反，我們要學會接受失敗，嘗試在失敗中檢討自己、戰勝自己，繼而邁向成功。

小時候練籃球，在學會基本運球和傳球技巧後，教練就會教我們帶球上籃。對於一個九歲，從未接觸過籃球的女孩來說，「兩步半」是一個很抽象的概念。太陽底下，我在球場上跑了一遍又一遍，教練說：「你看，昨天你還會走錯步，今天你不僅沒有走錯，而且還進了兩球！」

當時的我很鬱悶，為什麼教練硬要提起昨天的事情？可是現在我知道，比起最後是否成功，我們更應該關注自己在過程中的變化。其實只要有進步，我們就已經「贏」了。這一份信念成功影響到我以後的人生，不管學習、運動、音樂，我都更願意挑戰自己。只要每天進步一點，總有一天，我也可以成功。

「我今天確實做得不好，但我會努力，明天一定會做得比今天好。」讓孩子們知道，在成長的過程中，失敗和犯錯是可以被允許的，即使失敗了，天也不會塌下來。放開胸襟，包容自己的不足，愛和勇氣才會流進來。敢於挑戰、勇於嘗試，我們就會創造出無限可能。

欄名:寫滿愛愛滿瀉

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撰文 : 曾綽琳 寶覺中學老師

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