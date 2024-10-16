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直腸癌｜「前10億新抱」患4期直腸癌揭脷苔1現象早有先兆　中醫：3種舌象應速求醫

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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「前10億新抱」顧婕患上4期直腸癌，近日有中醫指出其舌苔出現1現象其實便是患癌先兆。

【顧婕／直腸癌/癌症徵兆／脷苔／紫絳舌／先兆】現年57歲、曾於90年代來港發展的台灣艷星顧婕（原名吳茉凡），今年4月底自揭長期受便秘困擾，之後更有長達1年時間出現血便，但她一直以為只是痔瘡，直到前往醫院檢查後才發現直腸有腫瘤，並確診直腸癌4期。但原來除了便秘及血便之外，顧婕的舌頭亦早已出現癌變徵兆；有中醫就指出其舌頭呈現1種顏色，是脷苔最嚴重的惡象之一，並藉此提醒大眾平日洗漱時多留意自己的舌頭，一旦出現3種情況就應該盡早求醫。

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顧婕近日在節目《聚焦2.0》上分享罹癌經歷時，才發現自己曾經因為失眠等問題向中醫師吳明珠求診，當時吳明珠拍下其舌象，結果發現她的舌頭整體呈現暗紫色，在中醫診斷中稱為「紫絳舌」，是舌苔中最嚴重的惡象之一。

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對此吳明珠解釋，舌頭可以分為上、中、下3個部分，其中接近舌根的部分代表腸道、男性的前列腺、女性的生殖器官等；她指出，顧婕的舌根部位起皺、顏色發霉且乾澀，兩條「肝陰線」內呈現暗紫色且膨出，出現此狀況者多為肥胖、患有脂肪肝或嚴重肝疾病，但顧婕身形纖瘦，也沒有脂肪肝及肝病，因此這些綜合起來像是癌症的徵兆。可惜當時顧婕工作較為忙碌，未有定期回診調理，之後便傳出罹患大腸癌的消息。

她強調，舌象在中醫望診中對診斷疾病、預測身體健康狀況有舉足輕重的作用，不同階段的腫瘤皆會在舌象上有所提示，並指出健康的舌體應該是紅潤、有光澤，舌苔薄而濕潤，這反映了身體處於陰陽平衡的狀態。

舌苔藏癌｜舌頭變紫恐患重疾

至於舌頭為何會呈現紫色，吳明珠表示，紫舌代表氣滯血瘀的現象，當舌頭從健康的紅色變成紫色，意味著身體從炎症、癌前病變發展成早期癌症的過程，在中醫上稱為從陰虛內燥到血瘀的轉變。她補充，除了惡性腫瘤之外，紫舌亦有可能出現在心臟病、出血性疾病、缺氧、呼吸困難、中毒及嚴重感染等疾病中，如發現舌頭長期呈現紫色，便需要到醫院進一步檢查，排除惡性腫瘤和其他臟腑疾病的可能。

不過在紫舌出現之前，也有機會出現地圖舌「剝脫舌」的現象，吳明珠解釋，剝脫舌所指的是舌苔部分或全部脫落，中間呈現鏡面般光滑，看起來像畫出格子一樣；她表示，不少人都以為出現剝脫舌會感到疼痛，但其實當事人大多沒有感覺。

舌苔藏癌｜生活習慣欠佳易出現「剝脫舌」

她進一步說明，舌苔的形成來自於胃氣帶動五穀精華化生的津液上升到舌面，因此當胃氣嚴重不足時，就會出現剝脫舌，是胃氣虧損最嚴重的表現。而這種狀況也並不是腫瘤患者的專利，許多年輕人也可能出現剝脫舌，通常是因為消化、免疫、內分泌等系統出現問題，可能與現代人作息不規律、捱夜、精神壓力大等因素有關。吳明珠提醒，無論是兒童、青年還是中老年人，一旦出現剝脫舌，都應該及早調理體質，以預防發展成惡性腫瘤。

吳明珠最後亦建議，市民在看中醫進行舌診前應先漱口，避免染色舌苔，伸舌時要向前、維持正確的姿勢，並避免在舌診前刮舌。而在日常生活方面，她就提醒市民應均衡飲食，多攝取新鮮蔬果，補充葉酸和維生素以預防貧血，也要適度運動以提高免疫力，同時要注意口腔衛生；其中最重要的是要養成觀察自己舌頭的習慣，若發現舌象異常，應及早求醫接受檢查。

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