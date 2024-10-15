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醫院百態丨公關達人揭「茶水間亂象」　女醫生竟放汗味臭衫褲入公家雪櫃

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發布時間： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

公關達人揭「茶水間亂象」。

在工作場所，毋須做偉人，但至少要有似番個人的common decency（基本禮節）。任憑身光勁靚、沙紙有幾多張又或銜頭有幾勁，若全無公德心意識，背後只會令同事鄙視。職場上最能看到一個人的基本禮節和公德心，絕非開會之時，誰會在「show time」明目張膽地犯眾憎。一間機構的pantry（茶水間），才是人性的體現。一個人有幾多公德心，在其所作所為「無乜人知」的場景下才見真章，尤其管轄該範圍的茶水阿姐最心水清，邊個無品、邊個無禮，一目了然。

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茶水間的雪櫃是「大觀園」，有人將過期食物無限期擺放不處理，有人食剩半隻蕉裸陳雪櫃、有人放榴槤，總之千奇百怪，當正自己屋企雪櫃。曾有以下奇聞：好友A是醫護人員，某天有人提起雪櫃有異味，原來大家都有同感。於是追溯來源，結果發現有個半開膠袋在雪櫃底格，大家一打開，原來是有汗味的的女裝運動衫褲、襪及內衣！簡宜匪夷所思。為甚麼這樣做呢？大家推測。或許此人不想將污物「噏」在自己的運動袋太久，故先把它們放在公家雪櫃，下班才拿回，雪櫃臭好過自己個袋臭。咩人咁無品、咁自私？眾人請茶水阿姐往後幾天「密切留意」。過幾日後真相大白，原來無品自私精是部門內的一名女醫生！

大家覺得將自己的食物放在女醫生的汗臭衣物旁邊，這個想像已令眾人感到嘔心，而且堂堂一班醫護人員，叫人注意衞生，無理由自己咁唔衞生兼無公德心啩？！因此，有人自告奮勇貼上一張「溫馨提示」在雪櫃上，大大隻字寫着：「請大家注意衞生和公德心，雪櫃只宜放食物。」抬頭沒有指明道姓阿邊個女醫生，已算顧及其顏面。但其實部門內個個都知是誰的惡行，大家暗地裏恥笑兼不屑，只有那位女醫生懵然不知。

教育的真義應是：一個人的學識和common decency應成正比，理論和現實看來還是差點距離。

全文刊於《經濟日報》，原題為「茶水間是大觀園

撰文 : 利嘉敏

環境衞生 醫生 健康問題

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