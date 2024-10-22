親子酒店｜旅遊達人教免費升級酒店房8大技巧　1個黃金時間Check-in更好？

▲ (set) 童你玩： 旅遊達人教路8招免費升級酒店房，指1個黃金時間Check-in最好。

【親子旅遊/免費升級酒店房間/酒店房免費Upgrade】一家大細去旅行，如果得到酒店免費升級房間，絕對會為旅程增添驚喜！有英國媽媽級旅遊達人稱，被免費升級房間並不純粹靠運氣，當中有8個技巧，有助提升被免費升級機會。

最新影片推介︰

酒店房間免費升級｜黃金的check-in時間令機會大增

該名旅遊達人來自英國，是一名兩孩之母，一家人常常去不同地方旅行，用經驗集結了8個可以博得免費升級房間的機會。

第一，在旅遊淡季時，酒店很少住滿客人，會更容易得到升級機會；第二，酒店職員會更偏向青睞參與會員計劃的客人，會為他們提供更多福利包括了房間升級；第三，黃金的check-in時間最好是下午6點之後，因為較低價的房間早已被其他客人辦理入住。

點撃以下細閱酒店房免費升級8大秘技：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

酒店房間免費升級｜酒店網站訂房減少分薄利潤

第四，透過酒店網站訂房減少酒店分給第三方網站平台佣金的機會，所以酒店職員更樂意向此類顧客提供升級服務；第五，特別日子時入住會令酒店職員更為重視，對方會更樂意去為客人升級以獲得更好的評價。

酒店房間免費升級｜時刻禮貌對待酒店職員

第六，如果不問，就不會得到，而酒店職員更願意為有禮貌的客人升級房間；第七，新開業的酒店會希望獲得更多正評，以此換取好的口碑；第八，在不影響其他客人的未來預訂的情況下，一、兩天短期住宿的房間升級可以賺取客人的良好印象。

更多旅遊相關報道：

親子旅遊｜酒店前員工揭開不為人知的噁心秘密 入住酒店房4種物品千萬勿用

遊日中伏︱森美夫婦預訂大阪酒店失效險瞓街 旅遊網站訂房兩招自保【附熱線】

親子遊住宿｜2024全球50最佳酒店名單出爐 香港2間酒店穩佔頭5位【附完整名單】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】