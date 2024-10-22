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親子酒店｜旅遊達人教免費升級酒店房8大技巧　1個黃金時間Check-in更好？

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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(set) 童你玩： 旅遊達人教路8招免費升級酒店房，指1個黃金時間Check-in最好。

【親子旅遊/免費升級酒店房間/酒店房免費Upgrade】一家大細去旅行，如果得到酒店免費升級房間，絕對會為旅程增添驚喜！有英國媽媽級旅遊達人稱，被免費升級房間並不純粹靠運氣，當中有8個技巧，有助提升被免費升級機會。

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才藝媽媽｜安排基因測試發掘女兒擁音樂天賦　朱凱婷陪學鋼琴豎琴：讚賞孩子進步

酒店房間免費升級｜黃金的check-in時間令機會大增

該名旅遊達人來自英國，是一名兩孩之母，一家人常常去不同地方旅行，用經驗集結了8個可以博得免費升級房間的機會。

第一，在旅遊淡季時，酒店很少住滿客人，會更容易得到升級機會；第二，酒店職員會更偏向青睞參與會員計劃的客人，會為他們提供更多福利包括了房間升級；第三，黃金的check-in時間最好是下午6點之後，因為較低價的房間早已被其他客人辦理入住。

點撃以下細閱酒店房免費升級8大秘技：

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酒店房間免費升級｜酒店網站訂房減少分薄利潤

第四，透過酒店網站訂房減少酒店分給第三方網站平台佣金的機會，所以酒店職員更樂意向此類顧客提供升級服務；第五，特別日子時入住會令酒店職員更為重視，對方會更樂意去為客人升級以獲得更好的評價。

酒店房間免費升級｜時刻禮貌對待酒店職員

第六，如果不問，就不會得到，而酒店職員更願意為有禮貌的客人升級房間；第七，新開業的酒店會希望獲得更多正評，以此換取好的口碑；第八，在不影響其他客人的未來預訂的情況下，一、兩天短期住宿的房間升級可以賺取客人的良好印象。

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