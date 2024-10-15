聖瑪利書院偷拍｜警方拘捕34歲男子　教育局稱如證教師違反操守或違法嚴重會被釘牌

▲ 傳統女校嘉諾撒聖瑪利書院近日爆出校內廁所偷拍事件。（資料圖片）

位於尖沙咀的傳統女校嘉諾撒聖瑪利書院於上周一（7日）發現校內廁所藏有一部隱藏式攝錄機，校方已報警處理，警方證實事發翌日（8日）以涉嫌違反窺淫罪拘捕一名34歲男子。

教育局今日（15日）回覆表示非常關注事件，在收到學校通報後立即督促學校嚴肅跟進，如教師被證實違反專業操守或違法，教育局會就嚴重個案取消相關教師註冊資格（俗稱釘牌）。

消息指攝錄機拍攝到兩名女學生私密部位，校方已報警，並於上周三（9日）將涉事職員停職處理。警方今回覆表示，上周一（7日）接獲相關報案，油尖警區刑事調查隊第十隊人員接手案件，經調查後，於翌日（8日）以涉嫌違反窺淫罪拘捕一名34歲男子，他已獲准保釋候查，將於下月上旬向警方報到。

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教育局發言人今回覆表示非常關注有關事件，在收到學校通報後立即督促學校嚴肅跟進。局方指，學校已就事件報警，並向家長及學生交代，以及為有需要的學生提供輔導和支援，而警方正就事件進行調查，教育局會繼續與學校保持聯絡，提供意見和協助。

教育局稱十分重視教師的專業操守，一直透過嚴謹而有效的教師註冊制度，確保所有獲准在學校任教的教師均為適合及適當人選，並防止不適當的人士成為教師。

局方續指，如涉及涉嫌違法的個案，教育局會在司法程序完結後詳細審閱所有相關資料，嚴肅檢視教師的註冊。如教師被證實違反專業操守或違法，教育局會按事件性質及嚴重程度採取行動，就嚴重個案，經考慮各項因素後，會根據《教育條例》取消其教師註冊資格，有關教師一經被取消註冊資格，將不得在學校任教。

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