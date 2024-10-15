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推動本地創意│工銀亞洲首辦品牌IP創意設計比賽　優勝作品可獲20萬獎學金

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最後更新： 49 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

工銀亞洲首辦品牌IP創意設計比賽，優勝作品可獲20萬獎學金。

中國工商銀行（亞洲）與香港知專設計學院（HKDI）及香港資訊科技學院（HKIIT）首度合辦「中國工商銀行（亞洲）青年創意設計比賽」，期望透過邀請HKDI及HKIIT學生為中國工商銀行（亞洲）創作個性化品牌形象IP，實現金融與文化設計產業的有機結合，不僅增加學生對香港金融業的了解，更有助培育本地文化創意精英。

是次比賽設有初選及決賽，歡迎所有HKDI及HKIIT的學生以個人或小組形式參加，為中國工商銀行（亞洲）創作個性化品牌形象IP。參加者需於2024年10月底提交作品，並由中國工商銀行（亞洲）與HKDI組成的評審委員會選出優勝作品。比賽結果將於2025年初在中國工商銀行（亞洲）官方網站上公布，優勝作品可獲得20萬港元獎學金，鼓勵學生持續發揮創意，積極發掘潛能。

中國工商銀行（亞洲）董事長兼執行董事劉亞干博士表示，很高興與HKDI及HKIIT合作，利用三方的優勢和資源，跨越傳統金融行業及新興設計行業的界限。是次比賽結合金融服務、文化創意產業及青年力量三大元素，其中金融服務是香港的繁榮根基，文化創意產業是未來的經濟動力，青年是明日的社會棟樑。

中國工商銀行（亞洲）會繼續以金融力量推動香港文化創意產業高質量發展，也期待學生在參賽過程中有所得著，對香港享譽全球的金融業有更深切了解。中國工商銀行（亞洲）一直致力鞏固國際金融中心地位，配合國家《十四五規劃綱要》確立香港作為國際金融中心及中外文化藝術交流中心的定位，推動金融服務及文化設計產業的融合與發展。

HKDI院長王麗蓮博士表示，與中國工商銀行（亞洲）展開跨界合作，凸顯了香港作為國際金融中心及中西藝術文化樞紐的重要地位。同學們通過這個比賽可以獲得實踐經驗，加強與業界的聯繫，提升自身的專業技能水平，讓創意豐富職業專才教育。

HKIIT院長許仁強博士表示，這次比賽不僅是展示創意的機會，更是HKIIT學生運用技術專長的重要平台，包括協助製作比賽網頁和參與品牌形象的創作，「我們期待看到學生們如何結合他們的資訊科技知識和技能，為香港的金融與文化產業注入新的價值和創造力。」

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