  • 28°C
香港時間：20241015日 (二) 21:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

公務員徵文比賽│警長憶述因錯過見證回歸爆哭一上午　文章奪季軍網民鳴不平

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「情繫中華」徵文比賽頒奬禮今日舉行。(楊何蓓茵fb圖片)

由公務員事務局舉辦，慶祝國慶七十五周年，以「情繫中華」為主題的徵文比賽得獎結果出爐。季軍得主香港警務處警長袁漢平在作品中憶述，在回歸前夕，他一直坐在電視機前期盼親眼見證歷史時刻，但敵不過睡意侵襲睡着，醒來後爆哭一上午。有網民為他只得季軍鳴不平。

公務員事務局局長楊何蓓茵說，今次徵文比賽共收到近300份參賽作品，參賽者來自51個不同部門，有退休公務員參加，最終挑選出包括冠亞季在內，共10篇得獎作品。消防處是得獎大戶，連同冠軍得主，共有3人入圍10篇得獎作品。

冠軍得主是消防處高級消防隊長邱熠，得獎作品為《觀升旗禮記》，他以文言文，記錄去年10月首次在北京觀看升旗禮，凌晨3時就要起床，但可以在首都看到升旗禮感到很自豪。

房屋署政務主任姚宇欣以《龍脈》奪得亞軍，她以黃河擬人，描劃中國數千年歷史。季軍得主是袁漢平，作品為《父子》，他說，祖國與香港的關係，如同父親對兒子一樣關懷備至，因此，以小時候的經歷感謝父親無私的愛，文末以手抱兒子的情節，讓讀者領會當中的深意。

袁漢平在《父子》中寫，自己一九八四年生於香港，但他從未對英國產生過歸屬感，在回歸前夕，他一直坐在電視機前期盼親眼見證歷史時刻，但敵不過睡意侵襲睡着，「醒來後，我哭了整整一個上午，為自己錯過了回歸的一刻而懊悔不已」，最後，還是父親笑着答應帶他去看升旗儀式，才讓他釋懷。

有網民為袁漢平只得季軍鳴不平，如「咁只得季軍，真不幸啊」；「咁都只係得季軍，陰功豬」。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

前民政專員黃智華赴京深造一年學成歸來　新職負責廢物管理
19:52 2024/08/30
前民政專員黃智華赴京深造一年學成歸來　新職負責廢物管理
公務員招聘｜AO、EO招聘周六展開　大學三年級學生可申請（附時間表）
16:44 2024/09/11
公務員招聘｜AO、EO招聘周六展開　大學三年級學生可申請（附時間表）
公務員招聘｜上屆港大畢業生14%投身政府　港大今起一連兩日舉辦政府就業博覽
16:23 2024/09/16
公務員招聘｜上屆港大畢業生14%投身政府　港大今起一連兩日舉辦政府就業博覽
公務員招聘｜楊何蓓茵籲傷健人士報名　可在招聘考試作特別安排照顧需要
19:34 2024/09/22
公務員招聘｜楊何蓓茵籲傷健人士報名　可在招聘考試作特別安排照顧需要
黃守東、宋芝齡「化敵為友」　將合作拍節目談灣仔地區事
今日 10:00
黃守東、宋芝齡「化敵為友」　將合作拍節目談灣仔地區事

你可能感興趣

前民政專員黃智華赴京深造一年學成歸來　新職負責廢物管理
19:52 2024/08/30
前民政專員黃智華赴京深造一年學成歸來　新職負責廢物管理
公務員招聘｜AO、EO招聘周六展開　大學三年級學生可申請（附時間表）
16:44 2024/09/11
公務員招聘｜AO、EO招聘周六展開　大學三年級學生可申請（附時間表）
公務員招聘｜上屆港大畢業生14%投身政府　港大今起一連兩日舉辦政府就業博覽
16:23 2024/09/16
公務員招聘｜上屆港大畢業生14%投身政府　港大今起一連兩日舉辦政府就業博覽
楊何蓓茵 比賽 警務處 國慶 房屋署 消防處 公務員事務局 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

九巴大媽丨乘客用輪椅安全帶綁行李　車長用一招制止獲讚
九巴大媽丨乘客用輪椅安全帶綁行李　車長用一招制止獲讚
實惠結業？丨實惠深夜發文惹執笠疑雲　今早再出帖盡解謎團
實惠結業？丨實惠深夜發文惹執笠疑雲　今早再出帖盡解謎團
急症室最長等候時間（10月15日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月15日 時間16:05）
女廁偷拍｜嘉諾撒聖瑪利書院廁所現偷拍鏡頭　消息：男教師被捕
女廁偷拍｜嘉諾撒聖瑪利書院廁所現偷拍鏡頭　消息：男教師被捕
女校廁所偷拍｜消息指涉事男教師任教科技相關科目　嘉諾撒聖瑪利書院發新聞稿未交代詳情
女校廁所偷拍｜消息指涉事男教師任教科技相關科目　嘉諾撒聖瑪利書院發新聞稿未交代詳情