公務員徵文比賽｜警長憶述錯過見證回歸爆哭一上午　文章奪季軍網民鳴不平

▲ 「情繫中華」徵文比賽頒奬禮今日舉行。(楊何蓓茵fb圖片)

由公務員事務局舉辦，慶祝國慶七十五周年，以「情繫中華」為主題的徵文比賽得獎結果出爐。季軍得主香港警務處警長袁漢平在作品中憶述，在回歸前夕，他一直坐在電視機前期盼親眼見證歷史時刻，但敵不過睡意侵襲睡着，醒來後爆哭一上午。有網民為他只得季軍鳴不平。

公務員事務局局長楊何蓓茵說，今次徵文比賽共收到近300份參賽作品，參賽者來自51個不同部門，有退休公務員參加，最終挑選出包括冠亞季在內，共10篇得獎作品。消防處是得獎大戶，連同冠軍得主，共有3人入圍10篇得獎作品。

冠軍得主是消防處高級消防隊長邱熠，得獎作品為《觀升旗禮記》，他以文言文，記錄去年10月首次在北京觀看升旗禮，凌晨3時就要起床，但可以在首都看到升旗禮感到很自豪。

房屋署政務主任姚宇欣以《龍脈》奪得亞軍，她以黃河擬人，描劃中國數千年歷史。季軍得主是袁漢平，作品為《父子》，他說，祖國與香港的關係，如同父親對兒子一樣關懷備至，因此，以小時候的經歷感謝父親無私的愛，文末以手抱兒子的情節，讓讀者領會當中的深意。

袁漢平在《父子》中寫，自己一九八四年生於香港，但他從未對英國產生過歸屬感，在回歸前夕，他一直坐在電視機前期盼親眼見證歷史時刻，但敵不過睡意侵襲睡着，「醒來後，我哭了整整一個上午，為自己錯過了回歸的一刻而懊悔不已」，最後，還是父親笑着答應帶他去看升旗儀式，才讓他釋懷。

有網民為袁漢平只得季軍鳴不平，如「咁只得季軍，真不幸啊」；「咁都只係得季軍，陰功豬」。

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