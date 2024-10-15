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傳染病│養和醫院飯堂員工染大腸桿菌　衞生署籲9月23日起曾光顧餐廳人士留意病徵

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養和醫院飯堂員工染大腸桿菌，衞生署籲9月23日起曾光顧餐廳人士留意病徵。資料圖片

衞生署衞生防護中心今日（10月15日）調查一宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，涉及一名過往健康良好的47歲男子，他於9月23日起出現腹痛及腹瀉。他分別於9月26日、9月27日和10月3日在養和醫院求診。病人情況穩定，無需入院。他的糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌。

衞生防護中心初步調查顯示，病人在潛伏期曾到訪內地，同行人士至今沒有出現病徵。病人提供的資料顯示，他於潛伏期內沒有進食高風險食物，包括生的肉類及未經消毒的奶類製品。由於病人在養和醫院飯堂，跑馬地養和醫院李樹培院4樓工作，負責處理燒味，中心正聯絡餐廳的其他相關員工，跟進他們的健康情況。
 
產志賀毒素大腸桿菌感染的病徵包括腹痛和腹瀉，甚至出血性腹瀉，亦可能會出現發燒和嘔吐。中心呼籲曾於9月23日起光顧上述餐廳的人士，如出現相關病徵，應盡快求醫。衞生防護中心正繼續調查。

衞生防護中心發言人解釋，大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌。大多數大腸桿菌菌株都沒有害處，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。在眾多產志賀毒素大腸桿菌的菌株中，最為人熟悉的是大腸桿菌O157：H7血清型。

預防產志賀毒素大腸桿菌感染的方法，與預防其他食物傳播疾病相似。衞生防護中心提醒市民注意個人及食物衞生，在處理食物時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度）。

處理食物前、處理生的肉類或家禽後和進食前都應該用梘液及清水洗淨雙手，如廁或更換尿片後亦應洗手；進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水。烹調或加熱食物時，須確保其核心溫度達至75°C或以上；避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物；及如出現產志賀毒素大腸桿菌感染病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫。

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