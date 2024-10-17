捉緊今明兩年極光爆發期！北歐輕鬆追光推薦 此生必坐的瑞士觀景列車 住山頂酒店觀日賞星

▲ 北極光映照下的挪威特羅姆瑟。

北歐追尋炫美極光

今年世界各地出現極光的現象比往年高，原因是今年的太陽活動處於「太陽極大期」，科學家預測太陽黑子活動將於今年至2026年達到高峰，加上地磁風暴頻繁，令近期的極光現象比以往更頻密，色彩更變幻多端。雖然身處亞洲與極光無緣，但只要在今明兩年參加極光旅行團，依然有非常大機會成功追光！

要數觀賞北極光的最佳地點，必然非冰島莫屬。冰島全國均在極光圈之內，是世上絕無僅有、全國各地都看得到極光的地方；當地極光季每年約於8月底開始，一直持續至翌年4月，足足長達8個月，這段期間只要天氣晴朗、天色夠暗、極光指數夠強，並且遠離光污染，便很大機會能一睹極光奇景；在冰島，即使要避免城市燈火，也無需特地跑到偏遠位置，只需於晚間在首都雷克瓦未克的港口乘船出海，便能在漆黑環境之中靜候極光浮現，甚至可能遇上閃爍繁星與彩色極光舞動交織，可說是非常輕鬆的追光行程。

▲ TCI勝景遊的團隊於雷克瓦未克乘船出海，成功追蹤北極光。

北歐拉普蘭是另一個較大機會看到北極光的區域，「拉普蘭」是指芬蘭、瑞典和挪威境內位於北極圈範圍的地區，最為人熟悉的聖誕老人村便是在芬蘭拉普蘭之內，許多極光玻璃酒店也是選址於此，位於芬蘭北邊的薩利色爾卡和羅斯托兩個地區，便有不少玻璃屋村落，一座座白雪覆蓋的小屋，在極光映照下尤其夢幻。能夠躺在溫暖柔軟的床鋪上，凝視繽紛極光在夜空中飄揚，必定愜意非常，因此，極光玻璃屋也在許多旅客的「人生必做清單」之中，每年9月至翌年3月的極光季，這些特色住宿都非常搶手，必須提前安排行程、確認付款，才有機會一嘗躺著看極光的滋味。為免撲空，參加冬季的北歐極光旅行團也是不錯的選擇，除了免卻安排交通的煩惱，亦確保能夠入住供不應求的極光玻璃屋，而且大部分芬蘭團隊也會順道到訪聖誕老人村，讓您一圓童年夢，甚或安排登上破冰船，達成冰洋浮泳的壯舉。

▲ 每逢極光季，芬蘭的玻璃屋都非常搶手，必須提早預訂。

如果想遠離繁囂，在寂靜環境下漫賞極光與星空，可選擇在挪威特羅姆瑟登上哈維拉郵輪（Havila Cruise），航向極北之地北角，展開「追蹤極光遊輪之旅」。有別於陸上趕急的追光行程，乘坐郵輪的最大優勢是，在漆黑一片的汪洋之中能真正營造出零光害環境，肉眼更容易觀測到極光，於冬日極光季出航，甚至有機會每晚都能在船上360度欣賞極光。無論在海景客房之中，或是悠閒地躺於甲板上，都能體會到極光彷彿傾瀉而下的感動。

▲ 在挪威登上哈維拉郵輪，展開「追蹤極光遊輪之旅」。

瑞士觀日賞星之旅

瑞士雪巒高聳，川河明淨，一草一木都像闖進《飄零燕》的世界，即使當地物價高昂，明媚風光每年仍吸引無數旅客蜂擁而至。不過，12月的瑞士步入冬季，有些著名雪山變得不適宜前往，例如被譽為「歐洲屋脊」的伯爾尼少女峰，海拔超過4,100米，加上冬日颯颯寒風，登山者更容易出現不適甚至高山反應。雖然如此，冬天的瑞士仍有許多迷人之處，譬如可乘坐纜車登上戈爾內格拉特雪山，或是深受網紅愛戴的「冰川3000」（Glacier 3000），這些雪山不足海拔3,100米，出現高山症的機會相對較低，其中冰川3000的觀景台更可全方位飽覽一望無際的阿爾卑斯雪巒，馬特洪峰、艾格峰、僧侶峰和少女峰盡入眼簾，亦可體驗履帶式雪地車，或沿著冰川步道健行，展開耳目一新的雪山之旅。

▲ 登上「冰川3000」觀景台感受雪山環抱震撼，亦可踏上冰川步道，一試膽量。

要看盡瑞士最美風景，乘坐觀景列車是不少旅者的首選，而「冰河列車」（Glacier Express）是當中最具名氣和最受歡迎的鐵路。冰河列車是瑞士各鐵道系統中唯一設有全路段中文導覽解說的觀景列車，起點位於東南部聖莫里茲，延伸至西南面的采爾馬特，串聯了著名的伯連尼納峰和馬特洪峰，緩緩地引領乘客穿越阿爾卑斯山脈的高山低谷，車頂以傾斜天窗設計，座位兩側是超巨型的觀景玻璃窗，營造出全透視的空間，車外的草原、雪山、河川撲面而至，彷彿與瑞士的壯麗山河融為一體。冰河列車又被稱為「全球最慢快車」，因其平均時速不到40公里，走畢全程需要長達8小時，所以不少旅客都會選乘風景最精彩的路段，例如是安德馬特至菲利蘇爾一段，花最少時間看盡最美。冰河列車車票在90天前開放預訂，冬季每天只有一至兩班從兩個總站開出，令車票更加珍貴難求，如果選擇經信譽良好的旅行社代辦一切，就能保證座位，又節省了自行上網搶票的麻煩。

▲ 冰河列車沿途風景優美，是瑞士最受歡迎的觀景列車，車票常被搶購一空。

白天的瑞士風光旖旎，入夜後又是另一番浪漫景致。阿爾卑斯山脈海拔高、空氣稀薄、能見度高，而且山頂處遠離城鎮光害，許多雪白山峰在晚間搖身一變成觀星天堂。如果不想在山上抵受寒夜觀星，可以選擇入住山頂酒店，隨時踏出房門就有一片浩瀚星河。琉森市郊的皮拉圖斯山是其中一個觀星據點，位於山上2,132米的Kulm Hotel是著名的觀日賞星酒店，步出房門立即被漫天繁星包圍，房間、餐廳亦有偌大窗戶，即使足不出戶也能靜賞璀璨星夜，日出、黃昏時分亦可站於山峰之上，無死角環視朝陽、霞海，腳下便是琉森湖，震撼美景叫人畢生難忘。

▲ Kulm Hotel位於皮拉圖斯山峰之上，幸運的話能在這裏朝賞日出、夕觀晚霞、夜攬星辰。

TCI勝景遊旅行團推介：



光幻變「北地夜光琉璃軒」

挪威、芬蘭(雙玻璃酒店)北極光10天

團號︰ENK10/-J(ZL)

航空：芬蘭航空 (AY)

保證出發日期︰2024年12月14日; 2025年1月29 (年初一),31日(年初三)

價錢：經濟客位 $50,998起

商務客位 $88,998起

行程單張： https://bit.ly/3Zp2dum

光幻變「雪川洞玄幕光纏」

冰島北極光 10天

團號︰EIB10/-J(ZL)

航空：芬蘭航空 (AY)

保證出發日期︰2024年11月8日; 12月22日(聖誕節); 2025年1月26(年廿七),27(年廿八),30日(年初二)

價錢：經濟客位 $47,998起

商務客位 $84,998起

行程單張： https://bit.ly/3wHqIXJ

光幻變「冰船炫光島如煙」

北歐四國、 冰島北極光12天

團號︰EIG12/-J(ZL)

航空：阿聯酋航空 (EK)

保證出發日期︰2024年12月21日(聖誕節); 2025年1月28日(年廿九)

價錢：經濟客位 $68,998起

商務客位 $103,998起

行程單張： https://bit.ly/3XpzKDF

壹國邃「雪巒星漢雲霞聚」

瑞士10天 (觀日賞星)

團號︰EHD10/-J(ZL)

航空：瑞士航空 (LX)

出發日期︰2025年1月26日(年廿七)

價錢：經濟客位 $51,498起

商務客位 $89,998起

行程單張： https://bit.ly/4dGu5hT

查詢熱線：2808 0833

WhatsApp查詢：9198 1414 ( https://bit.ly/3VU5ZJO )

電郵查詢：rc@tcitravel.com

TCI勝景遊

TCI勝景遊為專門為旅客提供高端旅遊服務之旅行社，自1965年服務港人接近60年，由昔日(P&O) 鐵行勝景遊、Kuoni勝景遊，到2020年以TCI勝景遊嶄新面貌為喜愛旅遊的尊貴客戶群舉辦專業優質旅遊行程。TCI勝景遊的總公司Fairfax Financial Holdings Limited和旗下蜚聲國際的Thomas Cook (India) Limited自2015年起全面收購了勝景遊的香港旅遊業務，於加拿大上市的Fairfax集團，實力雄厚、國際聲譽卓越，並且業務多元化和遍及全球各地，集團市值現更遠超1,000億港元以上，在香港旅遊業界中真正擁有如此龐大國際集團背景的旅遊公司，可說十分罕見；TCI勝景遊更傳承了本地高端旅遊品牌多年的優良傳統，致力開拓滿溢創意、優越高質的旅遊產品和服務，引領最新旅遊潮流及趨勢。

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