施政報告2024│強化公務員治理能力　中高級及首長級人員到內地和海外知名院校受訓

▲ 行政長官李家超今日發表任內第三份《施政報告》。

行政長官李家超今日發表任內第三份《施政報告》。宣布強化公務員治理能力，措施包括加強公務員管理、政府會就中央重大政策、報告等舉辦研習培訓，安排中高級及首長級人員到內地和海外知名院校受訓，培養國家觀和國際視野。在中央政府支持下，特區政府會繼續透過特定計劃，派員到聯合國不同辦事處任職。公務員學院會推出「政府治理人才培育計劃」，加強培養領導人員的治理能力。學院亦會加強內部研究和培訓能力建設。

加強公務員管理 -- 在獎罰制度建設上，過去兩年的工作包括設立行政長官表揚榜、簡化着令表現持續欠佳公務員退休的機制、加強處理紀律個案的速度及力度等。會檢視《公務人員（管理）命令》和《公務人員（紀律）規例》，進一步優化公務員紀律機制，明年就初步方案諮詢公務員敘用委員會。

研習國家事務及國際培訓

強調公務員須充分掌握國家的施政理念和策略。政府會就中央重大政策、報告等舉辦研習培訓，安排中高級及首長級人員到內地和海外知名院校受訓，培養國家觀和國際視野。在中央政府支持下，特區政府會繼續透過特定計劃，派員到聯合國不同辦事處任職。

香港與內地「公務員交流計劃」

政府會與大灣區內地城市和北京、上海、重慶、武漢及杭州開展雙向的公務員交流計劃。公務員學院會推出「政府治理人才培育計劃」，加強培養領導人員的治理能力。學院亦會加強內部研究和培訓能力建設。

今年《施政報告》沿用綠色封面，主題是齊改革、同發展、為民生、建未來，並新增附篇，列出不同政策的背景及細節。

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