施政報告2024│成立發展低空經濟工作組　試點放寬無人機配送及空中遊覽服務

行政長官李家超今日發表任內第三份《施政報告》。政府將成立「發展低空經濟工作組」，由財政司副司長任組長，制訂發展策略和跨部門行動計劃，先以應用項目為起動，設定特定應用場地推動項目，並制訂法規及建設體系，研究部署基礎設備和網絡，以發展低空經濟。

李家超指低空經濟是指一般於1 000米以下空域進行的低空經濟活動，可用於救援、測量、送貨載客等範疇。建設低空經濟管理系統更帶動通訊科技、人工智能和數字產業等發展，以激活低空空域作為新經濟生產要素。

措施包括：

開拓低空飛行應用場景 —— 全力推行試點項目，設立地點開拓無人機應用，包括無人機配送、測量、建築保養、航拍、匯演和搜救等；

修訂相關法規 —— 包括放寬「超視距飛行」和無人機重量和載貨限制，推動市場加大研發投入，促進技術試驗，發展空中遊覽；

與內地對接 —— 與內地商討共同建設低空跨境航線、出入境及清關安排和基礎設施配套等；及

研究部署低空基礎建設 —— 低空活動長遠發展，須依靠高效智能化和數字化的低空基礎設施系統，以實時管理低空活動網絡，處理複雜管理和安全問題。工作組會就建設低空活動配套設施（如起降場和充電站）、通信網絡、航路網絡和管理等方面展開技術研究及規劃，為發展奠定基礎。

今年《施政報告》沿用綠色封面，主題是齊改革、同發展、為民生、建未來，並新增附篇，列出不同政策的背景及細節。

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