施政報告2024│支持青年置業　房委會加碼抽籤號及配額助40歲以下申請者【內附詳情】

▲ 李家超發表《施政報告2024》表示會支持青年人置業。

【施政報告2024 / 年青人置業 / 房委會 / 居屋】行政長官李家超今日發表任內第三份《施政報告》。為支持青年購買資助出售單位，房委會由下一期起為申請購買居者有其屋計劃（居屋）單位的40歲以下白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼；並由下一期白表居屋第二市場計劃起，增加1 500個配額，全數撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者。

為回應青年對擁有自住空間的期望，政府推出青年宿舍計劃，並在兩年前擴大計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館轉作青年宿舍。政府會成立了專責小組，提供針對性支援和技術建議，包括協助它們與酒店業主商議，盡早達成協議。現時宿位數目已增加到約3,000個。

今年《施政報告》沿用綠色封面，主題是齊改革、同發展、為民生、建未來，並新增附篇，列出不同政策的背景及細節。

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