施政報告2024丨拆解李家超領呔寓意　《施政報告》封面繼續用綠色有原因

▲ 李家超發表任內第三份《施政報告》，封面繼續選用綠色。

【施政報告2024 / 行政長官 / 李家超 / 特首】行政長官李家超在今早（10月16日）發表任內第三份《施政報告》，主題為「齊改革同發展 惠民生建未來」。

2024年《施政報告》封面繼續沿用綠色，李家超早前已解釋原因表示選綠色因為象徵和諧、活力、繁榮、新動力和新意念，同時寓意政府施政的連貫性和持續性，突顯香港正邁向「由治及興」，一個千帆並舉、迸發實力的時刻。

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施政報告2024丨理大師生為李家超設計領呔

此外，特首李家超在今日在發表《施政報告》時，與團隊齊穿戴由香港理工大學師生攜手設計製作的領呔和領巾。早前特首在個人社交平台解釋領呔和領巾均用上《施政報告》的綠色，寓意香港未來發展欣欣向榮。

當中圖案設計融入本地標誌性的摩天大廈，特首指這呈現香港的繁榮昌盛，並利用縱橫交錯的線條，象徵香港是連接祖國與世界各地的重要橋樑。他並表示，領呔和領巾也用上《施政報告》的綠色，寓意香港未來發展欣欣向榮，形容是別具意義。

李家超稱，非常欣賞一班年輕人的創作意念，期望借此機會鼓勵社會各界多為學生和年輕人提供創作空間，鼓勵他們發揮創意，為香港注入更多創新活力。

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