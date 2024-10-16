  • 28°C
香港時間：20241016日 (三) 10:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

施政報告2024丨拆解李家超領呔寓意　《施政報告》封面繼續用綠色有原因

社會

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

李家超發表任內第三份《施政報告》，封面繼續選用綠色。

施政報告2024 / 行政長官 / 李家超 / 特首】行政長官李家超在今早（10月16日）發表任內第三份《施政報告》，主題為「齊改革同發展  惠民生建未來」。

2024年《施政報告》封面繼續沿用綠色，李家超早前已解釋原因表示選綠色因為象徵和諧、活力、繁榮、新動力和新意念，同時寓意政府施政的連貫性和持續性，突顯香港正邁向「由治及興」，一個千帆並舉、迸發實力的時刻。

【TOPick施政報告2024專輯】

施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告　青年置業+取締劣質劏房+放寬烈酒稅+留學香港品牌【不斷更新】

點擊圖片放大
+4
+3

施政報告2024丨理大師生為李家超設計領呔

此外，特首李家超在今日在發表《施政報告》時，與團隊齊穿戴由香港理工大學師生攜手設計製作的領呔和領巾。早前特首在個人社交平台解釋領呔和領巾均用上《施政報告》的綠色，寓意香港未來發展欣欣向榮。

當中圖案設計融入本地標誌性的摩天大廈，特首指這呈現香港的繁榮昌盛，並利用縱橫交錯的線條，象徵香港是連接祖國與世界各地的重要橋樑。他並表示，領呔和領巾也用上《施政報告》的綠色，寓意香港未來發展欣欣向榮，形容是別具意義。

李家超稱，非常欣賞一班年輕人的創作意念，期望借此機會鼓勵社會各界多為學生和年輕人提供創作空間，鼓勵他們發揮創意，為香港注入更多創新活力。

施政報告2024前瞻｜醫委會執照醫生協會：反對減烈酒稅　2019年有260萬人因飲酒引致死亡

施政報告2024前瞻｜烈酒稅料獲放寬　酒吧業協會促全撤

施政報告2024前瞻｜消息：高才通增十多所合資格院校　一文看清計劃動向及最新數據【不斷更新】

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
多孩家庭｜「多仔公」陳浩民不排除生第5胎　全家外遊大陣仗要租旅遊巴自駕遊

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告　青年置業+取締劣質劏房+放寬烈酒稅+留學香港品牌【不斷更新】
今日 01:53
施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告　青年置業+取締劣質劏房+放寬烈酒稅+留學香港品牌【不斷更新】
施政報告2024前瞻｜消息指政府擬打造「留學香港」品牌　推獎學金吸引東盟及一帶一路學生
14:03 2024/10/10
施政報告2024前瞻｜消息指政府擬打造「留學香港」品牌　推獎學金吸引東盟及一帶一路學生
施政報告2024前瞻｜烈酒稅料獲放寬　酒吧業協會促全撤
20:52 2024/10/09
施政報告2024前瞻｜烈酒稅料獲放寬　酒吧業協會促全撤
施政報告2024前瞻｜消息：高才通增十多所合資格院校　一文看清計劃動向及最新數據【不斷更新】
14:57 2024/10/15
施政報告2024前瞻｜消息：高才通增十多所合資格院校　一文看清計劃動向及最新數據【不斷更新】

你可能感興趣

施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告　青年置業+取締劣質劏房+放寬烈酒稅+留學香港品牌【不斷更新】
今日 01:53
施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告　青年置業+取締劣質劏房+放寬烈酒稅+留學香港品牌【不斷更新】
施政報告2024前瞻｜消息指政府擬打造「留學香港」品牌　推獎學金吸引東盟及一帶一路學生
14:03 2024/10/10
施政報告2024前瞻｜消息指政府擬打造「留學香港」品牌　推獎學金吸引東盟及一帶一路學生
施政報告2024前瞻｜烈酒稅料獲放寬　酒吧業協會促全撤
20:52 2024/10/09
施政報告2024前瞻｜烈酒稅料獲放寬　酒吧業協會促全撤
施政報告 李家超 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

實惠結業？丨實惠深夜發文惹執笠疑雲　今早再出帖盡解謎團
實惠結業？丨實惠深夜發文惹執笠疑雲　今早再出帖盡解謎團
急症室最長等候時間（10月16日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月16日 時間04:05）
施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告　料推放寬烈酒稅 + 青年置業 + 留學香港品牌【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告　料推放寬烈酒稅 + 青年置業 + 留學香港品牌【不斷更新】
海底撈MMA｜跨性別女網紅怒毆「香港大律師」　網民戲稱「現代武松打虎」
海底撈MMA｜跨性別女網紅怒毆「香港大律師」　網民戲稱「現代武松打虎」
女校廁所偷拍｜消息指涉事男教師任教科技相關科目　嘉諾撒聖瑪利書院發新聞稿未交代詳情
女校廁所偷拍｜消息指涉事男教師任教科技相關科目　嘉諾撒聖瑪利書院發新聞稿未交代詳情