梅媽破產｜百歲梅媽覃美金被律政司頒令破產　案件12.17高等法院聆訊

▲ 百歲梅媽被律政司頒令破產，案件12.17高等法院聆訊。

【覃美金//梅啟明 / 梅艷芳 / 梅媽】已故樂壇天后梅艷芳的母親覃美金（梅媽）及兒子梅啟明，14日被律政司司長要求申請破產。按司法機構網頁資料顯示，案件排期於本年12月17日在高等法院聆訊。

梅艷芳生前成立信託基金，將遺產分給姪甥及好友劉培基外，以及用以供養母親梅媽覃美金。遺囑立下若梅媽離世，餘款將捐予妙境佛學會。為此事，梅媽一直展開訴訟想推翻遺囑，但被判以敗訴，梅媽經過多次上訴後仍被駁回，但每月獲得生活費20萬。

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梅媽破產｜案件12月17日高院聆訊

由於梅媽及兒子梅啟明先後因拖欠訟費，而被律政司司長以債權人身份，要求法院頒令覃美金破產。按司法機構網頁資料顯示，案件排期於本年12月17日在高等法院聆訊。

另外，梅姐胞兄梅啟明早前在梅姐生忌當日，帶同泰籍女友查頌美（May May）見傳媒，宣布將再婚迎娶女友，同時表示仍未跟第二任太太辦理離婚手續。揚言不會犯重婚罪的梅啟明再指要尋母，為其第三次婚姻擇日子及籌辦婚宴，亦表明不會花梅媽一分一毫。

但梅媽正面臨法院頒令破產訴訟，未知向天發誓無對不住梅媽的梅啟明，又會否幫其母解困，再搞離婚和結婚。

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