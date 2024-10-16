  • 28°C
香港時間：20241016日 (三) 10:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子去好處丨2024道地綠地野營祭登場 領取優惠碼睇手作野炊音樂會

親子好去處

撰文： 王茵芸

發布時間： 14 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【道地綠地野營祭】

道地自1999年起每年舉辦「Green Holiday綠色之旅」，旨在為都市人提供一個遠離繁囂、享受自然的機會。這些活動包括帶領參加者探索不同的自然景觀，行程設計別出心裁。順應時代變遷，綠色之旅的形式亦有所改變。

今年的「道地綠地野營祭」將於11月23日至24日，在紅花嶺Autocamper舉行。

活動內容包括本地音樂人雷同二友、何佩、阿Mic周卓盈 、Mark Chan陳鴻翔參與的Green Music綠地Live Music，野炊達人的烹飪示範，手作工藝坊則包括了植物印染、霓虹燈製作、皮革卡套製作等。

參加者可參與Green Play 綠地玩樂區，製作包括藍曬書籤、綠地手搖、拿波里pizza等，並隨時逛逛綠地市集，購買來自本地小店的特色產品。

今年道地與本地品牌Ad-Lib合作推出聯乘T恤，並為每位入場者準備了露營餐具的禮品包，既實用又有紀念價值。門票則由$250~HK$800不等（兒童樂園pass HK$150，適用於10歲或以下兒童)。

【道地綠地野營祭】活動總覽

活動日期：2024年11月23及11月24日（星期六及日）

活動時間：上午場 - 早上11時至下午3時；下午場 - 下午4時至晚上8時 

活動地點：Autocamper 紅花嶺（主辦單位安排接送巴士來回粉嶺火車站及Autocamper）

參加方法：https://s.klook.com/taoti_greenviber 

領取9折優惠碼及門票詳情

由2024年10月7日至10月25日期間，凡購買任何道地茶品系列飲品（包括：道地蜂蜜綠茶、道地蘋果綠茶、道地蜂蜜柑桔綠茶、道地菠蘿綠茶、道地檸檬綠茶），憑有效單一收據正本，以Whatsapp傳送至9842 3832登記，即可獲得9折優惠碼1個，以此優惠碼到Klook平台購買「道地綠地野營祭」入場門票，即可享折扣優惠！數量有限，售完即止。

相關文章

TOPick會員有獎｜送你「螢跑2024．IM螢光音樂節VIP通行證2張」 (名額102個)
17:19 2024/10/15
TOPick會員有獎｜送你「螢跑2024．IM螢光音樂節VIP通行證2張」 (名額102個)
親子自助餐｜香港W酒店自助餐買一送一優惠　人均$293歎海鮮/烤天使粉紅蝦/煎鵝肝
17:22 2024/10/15
親子自助餐｜香港W酒店自助餐買一送一優惠　人均$293歎海鮮/烤天使粉紅蝦/煎鵝肝
SOGO感謝祭2024｜SOGO感謝祭網上預購開鑼　護膚品/時裝/家品家電/超市低至2折【附優惠碼】
19:40 2024/10/15
SOGO感謝祭2024｜SOGO感謝祭網上預購開鑼　護膚品/時裝/家品家電/超市低至2折【附優惠碼】

你可能感興趣

TOPick會員有獎｜送你「螢跑2024．IM螢光音樂節VIP通行證2張」 (名額102個)
17:19 2024/10/15
TOPick會員有獎｜送你「螢跑2024．IM螢光音樂節VIP通行證2張」 (名額102個)
親子自助餐｜香港W酒店自助餐買一送一優惠　人均$293歎海鮮/烤天使粉紅蝦/煎鵝肝
17:22 2024/10/15
親子自助餐｜香港W酒店自助餐買一送一優惠　人均$293歎海鮮/烤天使粉紅蝦/煎鵝肝
SOGO感謝祭2024｜SOGO感謝祭網上預購開鑼　護膚品/時裝/家品家電/超市低至2折【附優惠碼】
19:40 2024/10/15
SOGO感謝祭2024｜SOGO感謝祭網上預購開鑼　護膚品/時裝/家品家電/超市低至2折【附優惠碼】
著數優惠 音樂會 市集

最高瀏覽

實惠結業？丨實惠深夜發文惹執笠疑雲　今早再出帖盡解謎團
實惠結業？丨實惠深夜發文惹執笠疑雲　今早再出帖盡解謎團
急症室最長等候時間（10月16日 時間04:05）
急症室最長等候時間（10月16日 時間04:05）
施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告　料推放寬烈酒稅 + 青年置業 + 留學香港品牌【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨李家超10月16日發表施政報告　料推放寬烈酒稅 + 青年置業 + 留學香港品牌【不斷更新】
海底撈MMA｜跨性別女網紅怒毆「香港大律師」　網民戲稱「現代武松打虎」
海底撈MMA｜跨性別女網紅怒毆「香港大律師」　網民戲稱「現代武松打虎」
女校廁所偷拍｜消息指涉事男教師任教科技相關科目　嘉諾撒聖瑪利書院發新聞稿未交代詳情
女校廁所偷拍｜消息指涉事男教師任教科技相關科目　嘉諾撒聖瑪利書院發新聞稿未交代詳情