親子去好處丨2024道地綠地野營祭登場 領取優惠碼睇手作野炊音樂會

▲ 【道地綠地野營祭】

道地自1999年起每年舉辦「Green Holiday綠色之旅」，旨在為都市人提供一個遠離繁囂、享受自然的機會。這些活動包括帶領參加者探索不同的自然景觀，行程設計別出心裁。順應時代變遷，綠色之旅的形式亦有所改變。

今年的「道地綠地野營祭」將於11月23日至24日，在紅花嶺Autocamper舉行。

活動內容包括本地音樂人雷同二友、何佩、阿Mic周卓盈 、Mark Chan陳鴻翔參與的Green Music綠地Live Music，野炊達人的烹飪示範，手作工藝坊則包括了植物印染、霓虹燈製作、皮革卡套製作等。

參加者可參與Green Play 綠地玩樂區，製作包括藍曬書籤、綠地手搖、拿波里pizza等，並隨時逛逛綠地市集，購買來自本地小店的特色產品。

今年道地與本地品牌Ad-Lib合作推出聯乘T恤，並為每位入場者準備了露營餐具的禮品包，既實用又有紀念價值。門票則由$250~HK$800不等（兒童樂園pass HK$150，適用於10歲或以下兒童)。

【道地綠地野營祭】活動總覽

活動日期：2024年11月23及11月24日（星期六及日）

活動時間：上午場 - 早上11時至下午3時；下午場 - 下午4時至晚上8時

活動地點：Autocamper 紅花嶺（主辦單位安排接送巴士來回粉嶺火車站及Autocamper）

參加方法：https://s.klook.com/taoti_greenviber

領取9折優惠碼及門票詳情

由2024年10月7日至10月25日期間，凡購買任何道地茶品系列飲品（包括：道地蜂蜜綠茶、道地蘋果綠茶、道地蜂蜜柑桔綠茶、道地菠蘿綠茶、道地檸檬綠茶），憑有效單一收據正本，以Whatsapp傳送至9842 3832登記，即可獲得9折優惠碼1個，以此優惠碼到Klook平台購買「道地綠地野營祭」入場門票，即可享折扣優惠！數量有限，售完即止。