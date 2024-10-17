親子自助餐｜九龍香格里拉酒店自助餐7折優惠　指定日子歎即劏即食日本直送原條藍鰭吞拿

▲ 九龍香格里拉將於10月12日至11月17日推出「日式秋祭主題自助餐」。（圖片由酒店提供）

【自助餐優惠/自助餐7折/九龍香格里拉酒店/Buffet/五星級酒店/美食優惠/靚媽精明眼】踏入秋冬，家長和子女又迎來了測驗考試的忙碌時期。享用一頓美味的自助餐，無疑能為大家充電，減輕壓力！九龍香格里拉的Café Kool咖啡廳即日起至11月17日推出「日式秋祭主題自助餐」，現經KKday或Klook訂購，2至17人可享7折優惠，自助晚餐人均$606起。逢星期五至日及公眾假期的自助晚餐，更會有現場即劏藍鰭原條吞拿魚，吞拿魚均由日本原條直送，即劏即食，新鮮至極！

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是次自助餐由Café Kool咖啡廳與著名飲食文化大師尹達剛師傅合作推出，精選菜式包括蟹鉗干貝御金湯、和牛𦟌配蘿蔔及柱侯醬、砵仔焗海膽和江南百花雞配蟹黃汁。此外，大家還要試試以下日式菜式，例如鱈魚西京燒、鐵板和牛丼配溫泉蛋（只限自助晚餐供應）、吉列和牛（只限自助晚餐供應）和一系列的精緻日式甜品。

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「日式秋祭主題自助餐」詳情

推廣期：2024年10月12日至11月17日

地址：九龍尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉閣樓

電話：2733 8753

自助早午餐：原價每位$598

自助午餐：原價每位$458

自助晚餐：

星期一至四：原價每位$758

星期五至日及公眾假期：原價每位$808

Kkday 優惠連結

Klook 優惠連結

*另加一服務費

*所有自助餐主題菜式及尹師傅精選菜式將定期更換，而尹師傅的精選菜式僅於晚市自助餐供應。

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