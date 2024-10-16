  • 28°C
香港時間：20241016日 (三) 18:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

防流感飲食｜營養師推薦10大紓緩感冒最佳飲食　一款湯水可抗炎加速痊癒

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【流感／防流感飲食／感冒湯水／免疫力／食療】轉天氣容易著涼生病，坊間流傳很多感冒偏方，如喝熱檸檬可樂或是薑茶等，但這些方法真的有效嗎？外國有營養師推薦10種食物促進身體痊癒，生病期間進食可以紓緩感冒不適，閒時多吃可以增強免疫力，供大家參考！

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜40歲女經期絮亂誤當更年期竟揭患癌 中醫拆解季經成因+2大調經茶飲

轉季感冒｜10種能夠緩解感冒不適的飲食

英國《每日電訊報》合集營養師意見，綜合10種能夠緩解感冒不適，有助對抗感冒症狀，加速身體復原的食物，除了大眾一般認知的維他命C外，營養師最推薦喝雞湯。過往有研究指出，雞湯有抗發炎作用，能夠舒緩上呼吸道不適，同時補充水分、電解質、營養素、礦物質，更有稀釋黏液、緩解充血症狀的胺基酸「半胱氨酸」（cysteine）。雞湯更能夠為病人帶來安撫的作用，引發大腦分泌多巴胺，喝完後會讓病人感到舒服和心情舒暢。此外，營養師推薦另外9種同樣能夠有助舒緩感冒的飲食：

點擊圖片放大
+10
+9
1雞湯
  • 抗發炎作用
  • 補充水分、電解質、營養素、礦物質，更有稀釋黏液、緩解充血症狀的胺基酸「半胱氨酸」（cysteine）
  • 為病人帶來安撫的作用，引發大腦分泌多巴胺，喝完後會讓病人感到舒服和心情舒暢
2柑橘類水果
  • 富含增強免疫系統的維他命C
  • 讓症狀持續時間縮短10%
  • 推薦吃奇異果（維他命C含量=橙的2倍）
3乳酪
  • 生病時需要補充乳製品，攝取足夠蛋白質與鈣質
  • 富含益生菌，促進腸道健康，增強免疫力
4辣椒
  • 辣椒素可稀釋黏液，緩解鼻塞、舒緩喉嚨痛
5大蒜
  • 大蒜素刺激白血球增生以加強免疫系統
  • 平日吃可降低感冒風險
  • 感冒期間吃能夠加速復原，減輕症狀
6
  • 薑辣素能抗發炎、抗氧化，減輕喉嚨痛與發炎症狀
  • 用熱水泡新鮮薑片10分鐘後飲用能緩解感冒不適，尤其是噁心症狀
7香蕉
  • 富含容易消化的熱量、鉀、以及對免疫功能很重要的維他命B6
  • 水溶性纖維果膠，有利消化與排便
8蜂蜜
  • 抑制細菌病毒增長，減少刺激與感染，幫助吞嚥並抑制咳嗽
  • 含抗氧化劑，減少發炎，促進組織修復
9咖哩
  • 含有大蒜、生薑、辣椒等原料
  • 具備抗發炎、抗菌、緩解充血症狀的功效
10新鮮蔬果
  • 富含維他命、礦物質與水分
  • 是極佳的纖維質來源，有利腸道健康
  • 生病時食慾不振，可吃堅果、水果獲取營養素

轉季感冒｜5種感冒時不適合的飲食

營養師亦綜合出5種感冒時不適合的飲食，當中包括咖啡和含糖的運動飲料，

點擊圖片放大
+7
+6
1
  • 加熱酒品不能治療感冒
  • 酒精會引起發炎、脫水，損害免疫系統
  • 改喝檸檬、蜂蜜、生薑製作的熱飲
2咖啡或茶
  • 利尿作用會干擾睡眠，妨礙免疫系統恢復與身體修復
  • 如要喝咖啡，每日喝1到2杯為限
3含糖飲料/運動飲品
  • 以免劇烈血糖反應引發不適
4油炸食品
  • 含反式脂肪與大量不健康油脂會導致發炎
  • 難以消化
5太鹹的食物
  • 高鹽分導致水腫、脫水
  • 拖累身體清除黏液的功能
  • 感冒期間改用檸檬或其他香料調味為宜

資料來源：《每日電訊報

相關新聞：

飲食攻略｜流感高峰期殺到 中醫推介10款食療湯水增加免疫力防流感

慎防流感｜中醫教防流感食療攻略  止咳茶飲+益氣湯水食譜推介  

飲食攻略︱流感肆虐新冠感染個案攀升 中醫師拆解慢性咳嗽4類人推薦益肺藥材驅散邪氣

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

飲食攻略｜30款養生湯水合集　消暑／袪濕／防流感【內附食譜】
12:38 2024/07/08
飲食攻略｜30款養生湯水合集　消暑／袪濕／防流感【內附食譜】
流感｜16歲少年喉嚨痛咳嗽揭染流感3日後病逝　母悲痛：幾乎從未生病
13:18 2024/07/18
流感｜16歲少年喉嚨痛咳嗽揭染流感3日後病逝　母悲痛：幾乎從未生病
疫苗接種｜齊打疫苗防流感肺炎球菌 政府資助免費打針　8類合資格人士+接種地點名單
11:46 2024/07/24
疫苗接種｜齊打疫苗防流感肺炎球菌 政府資助免費打針　8類合資格人士+接種地點名單
流感疫苗｜2024流感疫苗接種計劃　政府資助8類人士可免費打針【附接種地點名單】
12:58 2024/09/24
流感疫苗｜2024流感疫苗接種計劃　政府資助8類人士可免費打針【附接種地點名單】
呼吸道疾病｜流感RSV料年尾再爆發　雙重感染死亡率可增3倍　專家呼籲4類人士高危
18:59 2024/10/14
呼吸道疾病｜流感RSV料年尾再爆發　雙重感染死亡率可增3倍　專家呼籲4類人士高危

你可能感興趣

飲食攻略｜30款養生湯水合集　消暑／袪濕／防流感【內附食譜】
12:38 2024/07/08
飲食攻略｜30款養生湯水合集　消暑／袪濕／防流感【內附食譜】
流感｜16歲少年喉嚨痛咳嗽揭染流感3日後病逝　母悲痛：幾乎從未生病
13:18 2024/07/18
流感｜16歲少年喉嚨痛咳嗽揭染流感3日後病逝　母悲痛：幾乎從未生病
疫苗接種｜齊打疫苗防流感肺炎球菌 政府資助免費打針　8類合資格人士+接種地點名單
11:46 2024/07/24
疫苗接種｜齊打疫苗防流感肺炎球菌 政府資助免費打針　8類合資格人士+接種地點名單
健康問題 營養師 食品 營養素 流感 感冒

最高瀏覽

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 烈酒稅 + 打造「留學香港」品牌【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 烈酒稅 + 打造「留學香港」品牌【不斷更新】
急症室最長等候時間（10月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月16日 時間12:05）
海底撈MMA｜跨性別女網紅怒毆「香港大律師」　網民戲稱「現代武松打虎」
海底撈MMA｜跨性別女網紅怒毆「香港大律師」　網民戲稱「現代武松打虎」
女校廁所偷拍｜消息指涉事男教師任教科技相關科目　嘉諾撒聖瑪利書院發新聞稿未交代詳情
女校廁所偷拍｜消息指涉事男教師任教科技相關科目　嘉諾撒聖瑪利書院發新聞稿未交代詳情
百年秘書搖籃｜一份「阿拉伯文」筆記回憶昔日聖心商學院　盛產靚秘書細數讀書血淚史
百年秘書搖籃｜一份「阿拉伯文」筆記回憶昔日聖心商學院　盛產靚秘書細數讀書血淚史