防流感飲食｜營養師推薦10大紓緩感冒最佳飲食　一款湯水可抗炎加速痊癒

【流感／防流感飲食／感冒湯水／免疫力／食療】轉天氣容易著涼生病，坊間流傳很多感冒偏方，如喝熱檸檬可樂或是薑茶等，但這些方法真的有效嗎？外國有營養師推薦10種食物促進身體痊癒，生病期間進食可以紓緩感冒不適，閒時多吃可以增強免疫力，供大家參考！

最新影片：

轉季感冒｜10種能夠緩解感冒不適的飲食

英國《每日電訊報》合集營養師意見，綜合10種能夠緩解感冒不適，有助對抗感冒症狀，加速身體復原的食物，除了大眾一般認知的維他命C外，營養師最推薦喝雞湯。過往有研究指出，雞湯有抗發炎作用，能夠舒緩上呼吸道不適，同時補充水分、電解質、營養素、礦物質，更有稀釋黏液、緩解充血症狀的胺基酸「半胱氨酸」（cysteine）。雞湯更能夠為病人帶來安撫的作用，引發大腦分泌多巴胺，喝完後會讓病人感到舒服和心情舒暢。此外，營養師推薦另外9種同樣能夠有助舒緩感冒的飲食：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

1 雞湯 抗發炎作用

補充水分、電解質、營養素、礦物質，更有稀釋黏液、緩解充血症狀的胺基酸「半胱氨酸」（cysteine）

為病人帶來安撫的作用，引發大腦分泌多巴胺，喝完後會讓病人感到舒服和心情舒暢 2 柑橘類水果 富含增強免疫系統的維他命C

讓症狀持續時間縮短10%

推薦吃奇異果（維他命C含量=橙的2倍） 3 乳酪 生病時需要補充乳製品，攝取足夠蛋白質與鈣質

富含益生菌，促進腸道健康，增強免疫力 4 辣椒 辣椒素可稀釋黏液，緩解鼻塞、舒緩喉嚨痛 5 大蒜 大蒜素刺激白血球增生以加強免疫系統

平日吃可降低感冒風險

感冒期間吃能夠加速復原，減輕症狀 6 薑 薑辣素能抗發炎、抗氧化，減輕喉嚨痛與發炎症狀

用熱水泡新鮮薑片10分鐘後飲用能緩解感冒不適，尤其是噁心症狀 7 香蕉 富含容易消化的熱量、鉀、以及對免疫功能很重要的維他命B6

水溶性纖維果膠，有利消化與排便 8 蜂蜜 抑制細菌病毒增長，減少刺激與感染，幫助吞嚥並抑制咳嗽

含抗氧化劑，減少發炎，促進組織修復 9 咖哩 含有大蒜、生薑、辣椒等原料

具備抗發炎、抗菌、緩解充血症狀的功效 10 新鮮蔬果 富含維他命、礦物質與水分

是極佳的纖維質來源，有利腸道健康

生病時食慾不振，可吃堅果、水果獲取營養素

轉季感冒｜5種感冒時不適合的飲食

營養師亦綜合出5種感冒時不適合的飲食，當中包括咖啡和含糖的運動飲料，

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

1 酒 加熱酒品不能治療感冒

酒精會引起發炎、脫水，損害免疫系統

改喝檸檬、蜂蜜、生薑製作的熱飲 2 咖啡或茶 利尿作用會干擾睡眠，妨礙免疫系統恢復與身體修復

如要喝咖啡，每日喝1到2杯為限 3 含糖飲料/運動飲品 以免劇烈血糖反應引發不適 4 油炸食品 含反式脂肪與大量不健康油脂會導致發炎

難以消化 5 太鹹的食物 高鹽分導致水腫、脫水

拖累身體清除黏液的功能

感冒期間改用檸檬或其他香料調味為宜

資料來源：《每日電訊報》

相關新聞：

飲食攻略｜流感高峰期殺到 中醫推介10款食療湯水增加免疫力防流感

慎防流感｜中醫教防流感食療攻略 止咳茶飲+益氣湯水食譜推介

飲食攻略︱流感肆虐新冠感染個案攀升 中醫師拆解慢性咳嗽4類人推薦益肺藥材驅散邪氣

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5