防流感飲食｜營養師推薦10大紓緩感冒最佳飲食 一款湯水可抗炎加速痊癒
撰文： 黃堯姿
發布時間： 22 分鐘前
最後更新： 21 分鐘前
【流感／防流感飲食／感冒湯水／免疫力／食療】轉天氣容易著涼生病，坊間流傳很多感冒偏方，如喝熱檸檬可樂或是薑茶等，但這些方法真的有效嗎？外國有營養師推薦10種食物促進身體痊癒，生病期間進食可以紓緩感冒不適，閒時多吃可以增強免疫力，供大家參考！
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轉季感冒｜10種能夠緩解感冒不適的飲食
英國《每日電訊報》合集營養師意見，綜合10種能夠緩解感冒不適，有助對抗感冒症狀，加速身體復原的食物，除了大眾一般認知的維他命C外，營養師最推薦喝雞湯。過往有研究指出，雞湯有抗發炎作用，能夠舒緩上呼吸道不適，同時補充水分、電解質、營養素、礦物質，更有稀釋黏液、緩解充血症狀的胺基酸「半胱氨酸」（cysteine）。雞湯更能夠為病人帶來安撫的作用，引發大腦分泌多巴胺，喝完後會讓病人感到舒服和心情舒暢。此外，營養師推薦另外9種同樣能夠有助舒緩感冒的飲食：
|1
|雞湯
|2
|柑橘類水果
|3
|乳酪
|4
|辣椒
|5
|大蒜
|6
|薑
|7
|香蕉
|8
|蜂蜜
|9
|咖哩
|10
|新鮮蔬果
轉季感冒｜5種感冒時不適合的飲食
營養師亦綜合出5種感冒時不適合的飲食，當中包括咖啡和含糖的運動飲料，
|1
|酒
|2
|咖啡或茶
|3
|含糖飲料/運動飲品
|4
|油炸食品
|5
|太鹹的食物
資料來源：《每日電訊報》
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