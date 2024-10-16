不老女神︱44歲蔡依林曬火辣泳裝照零贅肉凍齡如少女　4招保養秘訣大公開

▲ 44歲蔡依林曬火辣泳裝照零贅肉凍齡如少女 4招保養秘訣大公開

【蔡依林/凍齡/保養秘訣/減肥/美背瘦腿運動】被盛讚為「演藝圈最辣少女」的台灣樂壇天后蔡依林（Jolin）剛過完44歲生日，近日在社交平台曬出在馬爾他度假時的火辣美照。身穿泳衣連身泳衣的Jolin身材纖細苗條，露出零贅肉美背和緊實勻稱鉛筆腿，超凍齡狀態引粉絲暴動：「姐姐太美了！」。

最新影片：

日前，Jolin在Instagram分享自己在馬爾他度假時出海釣魚的收穫：

一條條小魚 釣得三頭和背肌都很酸，beginner's luck 釣了快8隻。

她還一連曬出數張超吸睛泳裝美照，其中一張身穿連身泳衣，背對鏡頭坐在甲板，露出零贅肉美背和緊實匀稱鉛筆腿，無論皮膚或身材狀態都非常好；即使已過完44歲生日，外型看起來卻與一名大學生無異。

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不老女神︱曾節食減肥致停經1年

不過，如今凍齡如少女的Jolin也曾試過因不當減肥影響健康。儘管Jolin現在身材維持極佳，但她其實一度是易發胖體質，因此曾用過極端減肥方法，例如瘋狂節食，每日只吃一餐，甚至完全不進食。雖然一開始瘦得很快，但當她回復正常飲食，體重就會反彈。

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另外她也試過只吃蘋果減肥，或只吃一份沙律，結果造成營養不均衡，更因減肥過度而一年沒有來月經，皮膚也變得黯淡無光，對身心健康都有莫大影響。

同場加映：5大催經方法

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1.舒緩壓力

2.做適量運動

3.按摩穴位

4.多吃性質偏溫食物

5.喝雞湯

不老女神︱公開4招保養秘訣

經歷過錯誤減肥法的Jolin最終尋得適合自己的保養方法，她亦曾大方分享公開4招保養秘訣，大家不妨參考。

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1. 每天至少睡7小時

2. 均衡飲食

3. 每日飲足2800毫升水

4. 瑜伽拉伸及做蒸氣浴

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