  • 30°C
香港時間：20241016日 (三) 14:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

不老女神︱44歲蔡依林曬火辣泳裝照零贅肉凍齡如少女　4招保養秘訣大公開

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

44歲蔡依林曬火辣泳裝照零贅肉凍齡如少女　4招保養秘訣大公開

【蔡依林/凍齡/保養秘訣/減肥/美背瘦腿運動】被盛讚為「演藝圈最辣少女」的台灣樂壇天后蔡依林（Jolin）剛過完44歲生日，近日在社交平台曬出在馬爾他度假時的火辣美照。身穿泳衣連身泳衣的Jolin身材纖細苗條，露出零贅肉美背和緊實勻稱鉛筆腿，超凍齡狀態引粉絲暴動：「姐姐太美了！」。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜40歲女經期絮亂誤當更年期竟揭患癌 中醫拆解季經成因+2大調經茶飲

日前，Jolin在Instagram分享自己在馬爾他度假時出海釣魚的收穫：

一條條小魚 釣得三頭和背肌都很酸，beginner's luck 釣了快8隻。

她還一連曬出數張超吸睛泳裝美照，其中一張身穿連身泳衣，背對鏡頭坐在甲板，露出零贅肉美背和緊實匀稱鉛筆腿，無論皮膚或身材狀態都非常好；即使已過完44歲生日，外型看起來卻與一名大學生無異。

點擊圖片放大
+6
+5

不老女神︱曾節食減肥致停經1年

不過，如今凍齡如少女的Jolin也曾試過因不當減肥影響健康。儘管Jolin現在身材維持極佳，但她其實一度是易發胖體質，因此曾用過極端減肥方法，例如瘋狂節食，每日只吃一餐，甚至完全不進食。雖然一開始瘦得很快，但當她回復正常飲食，體重就會反彈。

點擊圖片放大
+10
+9

另外她也試過只吃蘋果減肥，或只吃一份沙律，結果造成營養不均衡，更因減肥過度而一年沒有來月經，皮膚也變得黯淡無光，對身心健康都有莫大影響。

同場加映：5大催經方法

點擊圖片放大
+5
+4

1.舒緩壓力

2.做適量運動

3.按摩穴位

4.多吃性質偏溫食物

5.喝雞湯

不老女神︱公開4招保養秘訣

經歷過錯誤減肥法的Jolin最終尋得適合自己的保養方法，她亦曾大方分享公開4招保養秘訣，大家不妨參考。

點擊圖片放大
+6
+5

1. 每天至少睡7小時

2. 均衡飲食

3. 每日飲足2800毫升水

4. 瑜伽拉伸及做蒸氣浴

相關文章：

凍齡秘密｜60歲醫生外表超年輕　分享3大凍齡術：這鐘數後斷食

凍齡女神｜「大馬女神」林明禎三弟結婚全家高顔值力證超強基因　58歲凍齡媽媽旗袍look成焦點

凍齡女神丨53歲酒井法子抵港宣傳　超凍齡外貌震撼機場保養3招大公開

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

男神崩壞︱42歲余文樂斷崖式衰老後極速回春　IG蒲頭顔值再崩壞網民憂：中過風？
18:55 2024/09/16
男神崩壞︱42歲余文樂斷崖式衰老後極速回春　IG蒲頭顔值再崩壞網民憂：中過風？
斷崖式衰老丨57歲陳小春被指斷崖式衰老　滿臉皺紋遭嘲笑如7旬翁
16:58 2024/10/14
斷崖式衰老丨57歲陳小春被指斷崖式衰老　滿臉皺紋遭嘲笑如7旬翁
男神崩壞︱44歲陳冠希生圖驚現滿面皺紋掛超大眼袋極顯老　撞樣63歲劉德華慘被比下去
16:44 2024/10/15
男神崩壞︱44歲陳冠希生圖驚現滿面皺紋掛超大眼袋極顯老　撞樣63歲劉德華慘被比下去

你可能感興趣

男神崩壞︱42歲余文樂斷崖式衰老後極速回春　IG蒲頭顔值再崩壞網民憂：中過風？
18:55 2024/09/16
男神崩壞︱42歲余文樂斷崖式衰老後極速回春　IG蒲頭顔值再崩壞網民憂：中過風？
斷崖式衰老丨57歲陳小春被指斷崖式衰老　滿臉皺紋遭嘲笑如7旬翁
16:58 2024/10/14
斷崖式衰老丨57歲陳小春被指斷崖式衰老　滿臉皺紋遭嘲笑如7旬翁
男神崩壞︱44歲陳冠希生圖驚現滿面皺紋掛超大眼袋極顯老　撞樣63歲劉德華慘被比下去
16:44 2024/10/15
男神崩壞︱44歲陳冠希生圖驚現滿面皺紋掛超大眼袋極顯老　撞樣63歲劉德華慘被比下去
減肥 養生 網絡熱話 蔡依林 凍齡

最高瀏覽

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 烈酒稅 + 打造「留學香港」品牌【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 烈酒稅 + 打造「留學香港」品牌【不斷更新】
急症室最長等候時間（10月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月16日 時間12:05）
海底撈MMA｜跨性別女網紅怒毆「香港大律師」　網民戲稱「現代武松打虎」
海底撈MMA｜跨性別女網紅怒毆「香港大律師」　網民戲稱「現代武松打虎」
女校廁所偷拍｜消息指涉事男教師任教科技相關科目　嘉諾撒聖瑪利書院發新聞稿未交代詳情
女校廁所偷拍｜消息指涉事男教師任教科技相關科目　嘉諾撒聖瑪利書院發新聞稿未交代詳情
百年秘書搖籃｜一份「阿拉伯文」筆記回憶昔日聖心商學院　盛產靚秘書細數讀書血淚史
百年秘書搖籃｜一份「阿拉伯文」筆記回憶昔日聖心商學院　盛產靚秘書細數讀書血淚史