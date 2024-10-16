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親子自助餐｜黃竹坑南灣如心酒店自助餐買一送一　人均$239起任食海鮮/雪花蟹腳/避風塘炒蟹

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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南灣如心酒店自助餐。（KKday提供圖片）

【自助餐優惠/自助餐買一送一/黃竹坑南灣如心酒店/Buffet/酒店/美食優惠/靚媽精明眼】放假最啱一家大細食自助餐！香港黃竹坑 I-O-N 南灣如心酒店推出自助餐買一送一優惠，現經KKday訂購，人均$239起即可品嚐「東南亞滋味蟹宴」，任食港式避風塘炒蟹、黃咖哩椰漿藍蟹、蟹肉沙律脆多士、蟹肉蟹子丼。優惠於今日（16日）中午12時開售，即睇詳情！

親子自助餐｜尖沙咀百樂酒店自助餐買一送一　人均$173起歎焗蠔/牛肋條晚餐每位送龍蝦

親子自助餐｜香港嘉里酒店自助餐買一送一優惠　人均$251起歎長腳蟹/飛驒牛/和牛牛舌

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校長專訪｜德望小學擁11隻駐校貓老師　校長熱心領養動物學生受薰陶立志當獸醫

自助餐優惠｜南灣如心酒店自助餐買一送一

黃竹坑 I-O-N 南灣如心酒店「東南亞滋味蟹宴」供應多款以蟹入饌的菜式，包括以的泰國藍蟹製成的黃咖哩椰漿藍蟹、港式避風塘炒蟹、薑葱或星洲胡椒炒加拿大雪花蟹腳等、酸甜木瓜芒果蟹肉沙律、蟹肉蟹子丼及蟹肉沙律脆多士等。另外，還有冰鎮海鮮及一系列椰子甜點，必試菠蘿椰子慕絲蛋糕、鮮奶椰子撻、班蘭椰子布甸等。

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自助餐優惠｜南灣如心酒店優惠詳情
預訂日期：10月16日12:00至10月22日23:59
適用日期：10月17日至11月30日
地址：香港香港仔黃竹坑道55號-南灣如心酒店P3樓I-O-N

【KKday 買一送一】「東南亞滋味」自助晚餐連汽水無限暢飲
用餐時間：18:30 – 21:30
優惠價：
星期一至五 $586/2位，平均$293/位 (原價$1,074/2位)
星期六日及公眾假期 $634/2位，平均$317/位 (原價$1,162/2位)
預訂網站：【按此連結】

【KKday 買一送一】「東南亞滋味」假日自助午餐連汽水無限暢飲
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
星期六日及公眾假期 $478/2位，平均$239/位 (原價$876/2位)
預訂網站：【按此連結】

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