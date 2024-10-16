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結業潮｜觀塘駱駝漆工廈風光不再　Adidas / Nike特賣場接連執笠

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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觀塘駱駝漆工廈風光不再， Adidas / Nike 特賣場接連執笠。

【結業潮/特賣場/Nike Outlet/Adidas Outlet/觀塘/駱駝漆大廈/工廈區】觀塘駱駝漆大廈一向是人氣運動品牌特賣場的座標，吸引不少遊客慕名而來尋找好物。隨著近年市民生活習慣和消費模式改變，連大牌Nike和Adidas的特賣場相繼執笠，「價廉物美」的工廠大廈區不再是昔日的購物天堂，魅力逐漸消退。

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駱駝漆大廈｜價廉物美購物一條街

駱駝漆大廈一直被旅遊書寫成價廉物美購物一條街，從地鐵站B1出口走出來大概走2分鐘，在地下那一層有很多outlet特賣場以減價優惠作招徠，當中包括Nike、Addias、New Balance、Fila等運動品牌齊齊座落於此，著實是波鞋控尋寶天堂。

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駱駝漆大廈｜網傳駱駝漆狂加租

最近，網民發現駱駝漆工廈風光不再！Nike Factory Store在駱駝漆大廈1座地下B3舖經營了超過15年，面積約3171平方呎，9月正式撤出該舖。據報道指出，業主已於上月底重新將該舖推出市場，月租叫價11萬元，呎租約為35元，較之前租金低了約1成。有網民稱駱駝漆近期狂加租︰「我識人係三期開舖，都係加租變相趕客走，今時今日出名三期，五樓以上已經無乜嘢行。」

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駱駝漆大廈｜實體店變網店

繼Nike退租後，有網民留意旁邊的死對頭Adidas Factory Outlet，近日同樣結業撤出大廈，該舖面積約2,543平方呎。惟有網民發帖指，該店搬遷至九龍灣重新開業營運。不過，據悉PUMA已經在7月進駐駱駝漆大廈地下開設全新專門店，店內提供多種折扣貨品，全場低至4折起。

業內專家指出，這波結業潮不僅限於觀塘地區，整體零售市場都頂唔住租金壓力，因此有不少大牌已尋找新的商業模式和策略，集中火力以網店經營，將貨品直運送到府上；但對於「行街精」而言，有得睇無得到摸實屬少了一種樂趣。

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