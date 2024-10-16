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施政報告2024｜強化跨政策統籌體系機制　成立教育、科技和人才委員會等

社會

撰文： TOPick 港聞組

發布時間： 1 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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施政報告今日發表。（資料圖片）

【施政報告2024 / 施政報告重點 / 政府治理體系 / 跨政策統籌體系】特首李家超今日（16日）上午11時於立法會發表任內第三份《施政報告》。封面沿用綠色封面，主題是齊改革、同發展、為民生、建未來，並新增附篇，細列不同政策的背景及細節。

李家超指，本屆政府自上任以來，推動多項跨政策統籌體系改革，及政府治理文化改革，強化政府治理體系。政府將進一步深化改革，繼續強化政府治理體系。李家超又指，會進一步強化領導和跨政策統籌機制，發揮司長及副司長的領導和統籌功能，政府將成立：

教育、科技和人才委員會

由政務司司長任主席，成員包括教育局局長、創新科技及工業局局長和勞工及福利局局長等，統籌推進教育科技人才融合發展，擴大銜接連貫，推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才集聚香港。

發展低空經濟工作組

 由財政司副司長任組長，以應用項目作啟動，制訂低空經濟發展策略和行動計劃，推動法規改革和部署基礎設施建設。

發展旅遊熱點工作組

由政務司副司長任組長，加強跨部門統籌，結合社會力量，在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力的旅遊熱點。

促進銀髮經濟工作組

由政務司副司長任組長，制訂措施，加速發展銀髮產業，滿足長者生活需要。

童學園
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