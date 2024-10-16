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施政報告2024｜優化「新資本投資者入境計劃」　即日起容許投資5千萬元或以上住宅物業

社會

撰文： TOPick 港聞組

發布時間： 1 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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施政報告今日發表。（資料圖片）

【施政報告2024 / 施政報告重點 / 新資本投資者入境計劃 】特首李家超今日（16日）上午11時於立法會發表任內第三份《施政報告》。

李家超稱，香港是國際金融中心，全球排名第三、投資環境排名第一。政府會不斷改革，鞏固提升香港國際金融中心地位，進一步強化國際資產及財富管理中心地位。

李家超又稱，香港目前有2,700間單一家族辦公室，有業界預計香港將在2028年成為全球規模最大的跨境財富管理中心。政府會全力推動更多環球資金在港管理，包括促進私募基金透過港交所開拓新銷售渠道，以及：

「一帶一路」主權基金合作

爭取與中東等地區的大型主權基金合作，共同出資成立基金，投資內地及其他地區的資產。

優化「新資本投資者入境計劃」

即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內資。

擴大稅務寬減適用範圍

政府將諮詢業界，增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類。

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