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真人版Pi丨男子海上漂流67日　暴瘦50公斤奇蹟生還

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 28 分鐘前

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【海上漂流/絕境求生/MikhailPichugin/Okhotsk】男子於極寒冷的海上漂流67日後竟成功獲救！俄羅斯一名46歲男子Mikhail Pichugin 與他的家人包括49歲哥哥與15歲侄子於8月9日駕駛著一艘小艇打算出海觀鯨，惟不久3人即告失聯。10月14日有漁船船員於海上發現該小艇，當時小艇上只有暴瘦的Mikhail仍然生存，而另外2人則不幸身亡。

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絕境求生丨8月與家人出海遇難

綜合外媒報導，46歲的Mikhail Pichugin 和49歲的哥哥、15歲侄子於8月9日坐著小艇打算出海觀鯨，惟出發後不久便失聯，下落不明。直到10月14日，有漁船船員於鄂霍次克海峽 (Okhotsk)發現小艇，小艇當時距離出發地約有1000公里之遠。Mikhail被發現時，身型已是十分瘦削及虛弱，而他的另外兩名家人則疑因失溫於海上活活凍死。

由網上流傳的救援影片顯示，當時46歲的Mikhail Pichugin留了一面鬍鬚，樣子十分蒼桑，正身穿橙色救生衣於海中等候救援人員營救，當時他所在的小船正在大海中漂浮。

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報導指出，Mikhail出海時僅攜帶少量的食物和20公升的飲用水。成功獲救後，他由於長期缺乏營養和水分，爆瘦了50公斤，隨即被送往醫院接受治療。而他的妻子則對丈夫的活著，形容為奇蹟。

同場加映: 4種失溫等級與治療法

「急診柯南．翁梓華醫師」曾指出低溫救助重要關鍵，包括如果身邊遇到失溫的人要協助救治，首要還是要先保護好自己，畢竟他所處在的環境同樣可能讓你失溫；低溫本身對於器官有保護作用，面對失溫病人不要過度驚慌。在醫學上，失溫造成心跳停止的病人在回溫之後經妥善治療，可恢復到正常狀態；但注意協助回溫要慢，避免造成二次傷害。譬如高於40度的回溫方式像是烤火、過熱暖包、熱水袋，被證實會增加心律不整或是燙傷的機率，一定要慢慢來、不要快。

翁梓華醫生分享，在醫學上，失溫主要會根據病人的意識狀態、體溫以及生命徵象分成四個等級，而對應的治療方式包括：

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資料來源: BBCCNN

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