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施政報告2024｜成立「香港海運港口發展局」　海運及空運人才培訓基金納入綠色能源課程、海事保險考試

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（資料圖片）

【施政報告2024 / 施政報告日／施政報告重點／國際金融中心／國際航運中心】特首李家超今日（16日）上午11時於立法會發表任內第三份《施政報告》。封面沿用綠色封面，主題是齊改革、同發展、為民生、建未來，並新增附篇，細列不同政策的背景及細節。

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李家超指，政府會改革現時的「香港海運港口局」，成為「香港海運港口發展局」，作為高層次諮詢機構，協助政府制訂政策和長遠發展策略。政府將委任非官方人士出任主席，成員主要來自航運業界，並設有穩定的專責研究和推廣團隊，增撥資源，提升研究能力、加強海內外推廣和強化人力培訓，更有效支援政府落實政策，推進香港航運業的可持續發展。

李家超指，政府一直推動更多航運業商業主導人和海運服務企業落戶香港，包括提供船舶租賃免稅優惠，並為海事保險、船舶管理、代理及經紀業務提供半稅優惠等。當局會繼續加強香港航運優勢，包括優化和推廣稅務優惠，加大推廣現有航運服務稅務寬減措施，優化稅務優惠制度壯大本地航運生態圈；招攬海運服務企業落戶，推動具潛力或代表性的海運保險業務落戶香港，擴展海運保險產品，及加大培育海事人才，加強與國際海事保險業機構協作，推動海事保險人才培訓，擴展「海運及空運人才培訓基金」，納入更多綠色能源課程和海事保險考試等。

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