靚媽精明眼｜走塑令適應期結束　樓上$1買到30個膠袋【附購買地址】

▲ 樓上推出以1元購買30個背心袋。圖片來源：FB@樓上。

【走塑/走塑令/樓上/塑膠產品】因應管制即棄塑膠餐具及其他塑膠產品新法例自4月22日開始實施，而為期6個月的適應期即將結束。 即往後所有商戶禁止銷售及供應免費塑膠產品包括氧化式可分解塑膠產品，而香港本地超市「樓上」為免浪費，日前在社交間媒體上發佈一則帖文，因應「走塑」適應期即將結束，將以$1優惠價換購30個樓上背心膠袋。

將於兩間分店發售$1元膠袋

因應「走塑令」的6個月適應期將於9日後，即10月21日結束。樓上昨日，（10月15日）於Facebook 宣布10月21日「走塑」適應期結束，法例全面禁止銷售和供應所有「可生物降解膠袋」。為免浪費，佐敦及油塘主店現以$1優惠價換購30個樓上背心膠袋，數量有限，換完即止。

有網民提問：「可降解是好東西為什麼要禁?」樓上回覆指，部分「可降解」塑膠產品，如「氧化式可分解」塑膠產品，由於未能在自然環境中完全降解而產生微塑膠，長遠亦可能對海洋生態產生不良影響，呼籲大家支持！

▲ 樓上推出以1元購買30個背心袋。圖片來源：FB@樓上。

分店地址

佐敦分店︰佐敦道22號鴻運大樓2樓(港鐵佐敦站A出口右轉至新寶廣場對面)

油塘分店︰高超道38號大本型3樓313號舖(港鐵油塘站A1出口)

營業時間: 上午11:00至晚上8:00

來源︰FB@樓上

樓上大熱産品-巴斯克系列蛋糕

樓上近日最新推出近年大熱蛋糕-巴斯克蛋糕，隨即引來網民熱議。有市民於社交平台分享，購自樓上的巴斯克蛋糕。後有網民表示，有關蛋糕標榜「100%自家製手造烘焙」和採用「經典澳洲忌廉芝士」，同時大讚好味。

從樓上官網得知，新推出的「巴斯克系列」有3款口味，分別是原味巴斯克、抹茶巴斯克，以及玄米茶麻糬巴斯克。

三款口味中以玄米茶麻糬巴斯克最受歡迎，有網民發帖表示蛋糕超搶手，經常賣斷貨，要打電話預訂才有機會品嚐。有網民品嚐後大讚味道不錯，亦有部分網民指覺得太甜了。



巴斯克系列蛋糕每個售價$98至$118，若以會員價購買則為$93至$112（款式及價格以門市公佈為準），部分口味僅限指定分店有售，貨源或會短缺，有興趣的朋友購買前可致電客服查詢。

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大受內地旅客歡迎的抹茶粉

樓上亦有另一産品大受歡迎「京都宇治有機抹茶」。大量市民和內地遊客都大讚「樓上抹茶」順滑、不苦澀。此外，有網民推薦用熱水沖泡抹茶粉後，加一點牛奶，便可以每日一杯「抹茶拿鐵」。

該款抹茶產自日本，為獨立包裝的抹茶粉末（40克）可以即沖即飲，以冷泡或熱泡方式均可，同時可以用於烘焙，但須留意成份表中含有糖份。

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