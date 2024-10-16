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施政報告2024｜擴大「機場城市」規模超過一倍　明年底完成「香港國際機場東莞空港中心」首階段建設

社會

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（資料圖片）

【施政報告2024 / 施政報告日／施政報告重點／機場／機場城市】特首李家超今日（16日）上午11時於立法會發表任內第三份《施政報告》。封面沿用綠色封面，主題是齊改革、同發展、為民生、建未來，並新增附篇，細列不同政策的背景及細節。

李家超指，香港是國際航空樞紐，連接全球近200個航點，航空貨運量超過十年全球第一，機管局今年內會完成三跑道系統建設，香港國際機場在2035年起的處理能力將增加5成。

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政府會大力擴展航空網絡，支持香港國際機場開拓新航點和航班，尤其與「一帶一路」國家民航合作，同時結合珠海機場優勢，加強「經珠港飛」直通客運服務，共同開展國際貨運業務，擴大協同效應。

發展機場城市

李家超續指，政府會聯同機管局規劃在機場島、港珠澳大橋香港口岸人工島及東涌東新市鎮之間的海灣，擴大「機場城市」規模超過一倍，打造世界領先新地標。新項目包括構建藝術產業生態圈、興建亞洲博覽館第二期、設置遊艇港灣及配套設施、開設空運鮮活市集、增加公眾活動空間等，帶動高端商業、旅遊和休閒活動。

擴大航空貨運優勢

另外，機管局正與東莞全力推進「海空貨物聯運」創新發展，明年底在東莞完成「香港國際機場東莞空港中心」第一期永久設施首階段建設，逐步達致每年處理100萬公噸貨量。當局會超前部署，開展規劃第二期發展，引入更多高增值物流、跨境電商及快件服務設施，另把航空轉運貨物豁免許可證安排擴展至其他多式聯運模式，提升競爭力。

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