  • 30°C
香港時間：20241016日 (三) 12:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

施政報告2024｜設立100億元「創科產業引導基金」　加強引導市場資金投資新興未來產業

社會

撰文： TOPick 港聞組

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

施政報告今日發表。（資料圖片）

【施政報告2024 / 施政報告重點 / 創科 / 創投】特首李家超今日（16日）上午11時於立法會發表任內第三份《施政報告》。

李家超表示，新質生產力的核心在於以科技賦能，實現高質量經濟發展。香港正發展成為國際創新科技中心，推動傳統產業升級轉型，積極培育新興產業。政府會因地制宜，大力發展新質生產力，措施包括：

童學園
校長專訪｜德望小學擁11隻駐校貓老師　校長熱心領養動物學生受薰陶立志當獸醫

擴大研究資助

推出新一輪15億元的「研究配對補助金計劃」，鼓勵更多機構資助院校研究。

加大創科產業投資

加大投資和引領市場資金，革新政府投資創科產業的思路，包括：

設立100億元「創科產業引導基金」：成立母基金，加強引導市場資金投資指定策略性新興和未來產業，包括生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備、先進材料和新能源等，系統性建設創科產業生態圈。

優化「創科創投基金」：調撥15億元與業界配對成立聯合基金，投資策略性產業的初創企業，進一步提升香港初創生態圈建設。

發揮港投公司「耐心資本」力量：港投公司會繼續引導和槓桿市場的資金，合力吸引創科企業落戶和扎根香港。

吸引國際初創加速器落戶香港

推出「創科加速器先導計劃」，並撥款1.8億元以1（政府）：2（機構）的配對比例，資助上限為3,000萬元，吸引海內外具豐富經驗的專業初創企業服務機構在香港建立加速器基地，促成初創企業壯大。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 烈酒稅 + 打造「留學香港」品牌【不斷更新】
今日 12:10
施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 烈酒稅 + 打造「留學香港」品牌【不斷更新】
施政報告2024丨拆解李家超領呔寓意　《施政報告》封面繼續用綠色有原因
今日 10:23
施政報告2024丨拆解李家超領呔寓意　《施政報告》封面繼續用綠色有原因
施政報告2024｜強化跨政策統籌體系機制　成立教育、科技和人才委員會等
今日 11:20
施政報告2024｜強化跨政策統籌體系機制　成立教育、科技和人才委員會等
施政報告2024｜國家安全展覽廳明年推專題展覽　更新國安教育課程框架
今日 11:28
施政報告2024｜國家安全展覽廳明年推專題展覽　更新國安教育課程框架
施政報告2024｜優化「新資本投資者入境計劃」　即日起容許投資5千萬元或以上住宅物業
今日 11:29
施政報告2024｜優化「新資本投資者入境計劃」　即日起容許投資5千萬元或以上住宅物業
施政報告2024｜進口價200元以上烈酒　稅率即日起由100%減至10%
今日 11:42
施政報告2024｜進口價200元以上烈酒　稅率即日起由100%減至10%
施政報告2024｜成立「香港海運港口發展局」　海運及空運人才培訓基金納入綠色能源課程、海事保險考試
今日 11:42
施政報告2024｜成立「香港海運港口發展局」　海運及空運人才培訓基金納入綠色能源課程、海事保險考試
施政報告2024｜擴大「機場城市」規模超過一倍　明年底完成「香港國際機場東莞空港中心」首階段建設
今日 11:51
施政報告2024｜擴大「機場城市」規模超過一倍　明年底完成「香港國際機場東莞空港中心」首階段建設

你可能感興趣

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 烈酒稅 + 打造「留學香港」品牌【不斷更新】
今日 12:10
施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 烈酒稅 + 打造「留學香港」品牌【不斷更新】
施政報告2024丨拆解李家超領呔寓意　《施政報告》封面繼續用綠色有原因
今日 10:23
施政報告2024丨拆解李家超領呔寓意　《施政報告》封面繼續用綠色有原因
施政報告2024｜強化跨政策統籌體系機制　成立教育、科技和人才委員會等
今日 11:20
施政報告2024｜強化跨政策統籌體系機制　成立教育、科技和人才委員會等
新興市場 5G 可持續發展 科技產品 投資策略 新能源 人工智能 基金 香港 機械人

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 烈酒稅 + 打造「留學香港」品牌【不斷更新】
施政報告2024懶人包丨施政報告重點　助青年置業 + 烈酒稅 + 打造「留學香港」品牌【不斷更新】
急症室最長等候時間（10月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月16日 時間12:05）
海底撈MMA｜跨性別女網紅怒毆「香港大律師」　網民戲稱「現代武松打虎」
海底撈MMA｜跨性別女網紅怒毆「香港大律師」　網民戲稱「現代武松打虎」
女校廁所偷拍｜消息指涉事男教師任教科技相關科目　嘉諾撒聖瑪利書院發新聞稿未交代詳情
女校廁所偷拍｜消息指涉事男教師任教科技相關科目　嘉諾撒聖瑪利書院發新聞稿未交代詳情
百年秘書搖籃｜一份「阿拉伯文」筆記回憶昔日聖心商學院　盛產靚秘書細數讀書血淚史
百年秘書搖籃｜一份「阿拉伯文」筆記回憶昔日聖心商學院　盛產靚秘書細數讀書血淚史