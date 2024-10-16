施政報告2024｜設立100億元「創科產業引導基金」　加強引導市場資金投資新興未來產業

▲ 施政報告今日發表。（資料圖片）

【施政報告2024 / 施政報告重點 / 創科 / 創投】特首李家超今日（16日）上午11時於立法會發表任內第三份《施政報告》。

李家超表示，新質生產力的核心在於以科技賦能，實現高質量經濟發展。香港正發展成為國際創新科技中心，推動傳統產業升級轉型，積極培育新興產業。政府會因地制宜，大力發展新質生產力，措施包括：

擴大研究資助

推出新一輪15億元的「研究配對補助金計劃」，鼓勵更多機構資助院校研究。

加大創科產業投資

加大投資和引領市場資金，革新政府投資創科產業的思路，包括：

設立100億元「創科產業引導基金」：成立母基金，加強引導市場資金投資指定策略性新興和未來產業，包括生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備、先進材料和新能源等，系統性建設創科產業生態圈。

優化「創科創投基金」：調撥15億元與業界配對成立聯合基金，投資策略性產業的初創企業，進一步提升香港初創生態圈建設。

發揮港投公司「耐心資本」力量：港投公司會繼續引導和槓桿市場的資金，合力吸引創科企業落戶和扎根香港。

吸引國際初創加速器落戶香港

推出「創科加速器先導計劃」，並撥款1.8億元以1（政府）：2（機構）的配對比例，資助上限為3,000萬元，吸引海內外具豐富經驗的專業初創企業服務機構在香港建立加速器基地，促成初創企業壯大。

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