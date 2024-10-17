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虎媽教女｜女兒背默書出錯被惡母飛書兜頭打　巴士乘客怒斥1句話港媽即停手

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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一名港媽因女兒背錯少少的生字，便在巴士上打罵對方。

【親子關係/育兒方法/教育手法/兒童心理健康】香港學童自殺率高企，情況令人憂心。日前，一名網友目睹一名港媽在巴士內態度惡劣地訓斥女兒，最後她更將一本書簿「飛落去」女兒頭上，令網友擔心女孩的心理健康，忍不住跟對方說了一句發人心醒的說話，令港媽停止了打罵的行為，大快人心。

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親子關係｜兩母女在巴士上溫書

該名網友在討論區以「今日搭巴士目擊一件好悲慘嘅事」為題發文，他指出日前坐巴士時，對面坐著一對母女，兩人相隔一條走廊而坐，而樓主猜測港媽應是一名有學識人士，但過程中對方卻因溫書問題「由上車到落車都不斷地鬧個細路女」，令樓主為女孩感到無限的唏噓。

親子關係｜女孩背錯少少被港媽狂鬧

首先港媽以惡劣態度要求女兒要把默書內容背好，否則到十一點也不能睡覺，女兒聽到後便拿出默書簿並叫港媽幫忙背默。樓主表示，女孩記得大部分的詞語，但當她偶爾錯了一個，便會被港媽怒罵，

你咁樣真係有上過堂咩？少少字你都唔識得串，你咁樣真係影衰我。今晚你唔好阻住我瞓覺㖭啊。同埋你今晚同我溫到滾瓜爛熟你先好瞓覺。

港媽態度惡劣地要求女兒要把默書內容背好，否則到十一點也不能睡覺。（《親親你好媽》劇照）

親子關係｜港媽把書本飛落女孩頭上

更甚的是，港媽竟然把默書簿「飛落去」女孩頭上，並且凶狠地叫女孩要記清楚詞語。而整個過程女孩也表現得唯唯諾諾，儘管受到如此對待但仍卑微地作出回應，

最令我覺得慘嘅係，嗰個細路女仲會以笑遮醜執返本默書簿上嚟背生字，同叫媽媽唔好嬲幫佢背生字。

親子關係｜樓主不忍怒斥港媽：個女自殺唔好後悔！

樓主為女孩的遭遇感到痛心及可悲，他慨嘆近年香港孩童的自殺率高企，但眾多的個案仍對家長起不了阻嚇力，「喺街上連少少尊嚴都唔俾個小朋友，我想像唔到佢係屋企會被家長點對待，直頭好似年少日記翻版」。

作為一名陌路人，樓主只可在下車時對港媽拋下了一句警惕的說話，

將來你個女自殺唔再喺你身邊，你唔好喊唔好後悔。

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親子關係｜網民：大少少唔係失蹤就係自殺

看到港媽的行為，令不少網民感到髮指，「阿媽算唔算虐兒？」、「報警啦，喺條街打兒童係犯法」、「大少少唔係失蹤就係自殺」、「依家啲小朋友無童年，上咗中學就諗點樣脫離屋企」；有人讚嘆女孩非常生性，「女女好乖，相信佢已經好盡力溫書，但天賦嘅嘢唔係努力可以改變」。

同場加映：高EQ孩子的父母從不說的3句話

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親子關係｜網友嘲笑家長：唔望下自己咩料先

有人直指現今不少家長的心態也不正確，「唔明點解啲家長明明自己都唔係outstanding（優秀），一生咗個仔就覺得自己個仔好醒，要贏晒所有人先得，望下自己咩料先啦，啲家長group 一有人話自己個仔識做咩，其他都即刻起鋼（起弶，意指態度不友善、攻擊別人），話我個仔夠識做咩啦」。

親子關係｜有人認為港媽也曾是「受害者」

不過，有網友指出港媽其實可能也是「受害者」，「睇得出個阿媽應該都係俾佢老母咁樣教出嚟嘅！」、「大把人唔識教之後生，不停loop 將上一代嘅嘢俾返下一代，如果打下就識，咁香港出好多天才啦，生仔真係要攞牌」。

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