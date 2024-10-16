施政報告2024｜打造「留學香港」品牌　透過獎學金等吸引更多學生來港升學

▲ 施政報告今日發表。（資料圖片）

【施政報告2024 / 施政報告重點 / 留學香港 / 品牌 / 來港升學】特首李家超今日（16日）上午11時於立法會發表任內第三份《施政報告》。

李家超表示，香港擁有五所世界百強大學，是國際高端人才交流合作的匯聚地，政府會全力推進香港成為國際專上教育樞紐，包括：

鼓勵更多本地學生深造

設立「香港未來人才深造獎學金計劃」，2025/26學年起，每年為最多1,200名修讀指定研究院修課課程的本地學生提供獎學金。

打造「留學香港」品牌

爭取舉辦國際教育會議及展覽，推動本港專上院校提升與各地院校的合作交流，在全球推廣「留學香港」品牌，透過獎學金等吸引更多境外，尤其東盟及其他「一帶一路」國家的學生來港升學。

完善宿舍配套

推出先導計劃，在規劃、地政、建築圖則審批方面拆牆鬆綁，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和其他商廈，增加學生宿舍供應。政府亦會因應市場需求提供合適地塊讓市場興建新宿舍。發展局轄下項目促進辦事處會為這些項目提供一站式諮詢便利服務。

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