施政報告2024｜打造「留學香港」品牌每年設1.2億元深造獎學金　放寬商廈變宿舍地政要求

▲ 施政報告今日發表。（陳靜儀攝）

【施政報告2024 / 施政報告重點 / 留學香港 / 品牌 / 來港升學】新一份《施政報告》提出全力推進香港成為國際專上教育樞紐，打造「留學香港」品牌以培育人才。

措施包括於明年推出先導計劃，放寬規劃、地政及建築圖則審批，以鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和其他商廈，變成學生宿舍，並於下學年起設立獎學金鼓勵更多本地生深造，政府消息指八大及自資大學亦計劃，共涉1.2億元撥款

獎學金鼓勵港生深造設1200個名額 消息：3間自資大學可申請

特首李家超今日（16日）發表任內第3份施政報告，提出多項政策推進國際專上教育樞紐建設，包括鼓勵更多本地學生深造，2025/26學年起設立「香港未來人才深造獎學金計劃」，每年為最多1,200名修讀指定研究院修課課程的本地學生提供獎學金。

政府消息人士指，今次是將早前推出以鼓勵學生入讀「八大中心」相關課程的先導計劃恆常化，並由以往只限8間資助大學申請，擴展至本港3間自資大學，每年受惠學生名額亦由1,000人增至1,200人，預計涉及1.2億元撥款，當局擬於明年收取大學建議書，並於5月公布獲選課程，可讓首批學生於明年9月入學。

爭取開辦國際會議展覽 打造「留學香港」品牌

施政報告亦提出爭取舉辦國際教育會議及展覽，推動本港專上院校提升與各地院校合作交流，在全球推廣「留學香港」品牌，透過獎學金等吸引更多境外，尤其東盟及其他「一帶一路」國家的學生來港升學。

完善宿舍配套 放寬地積比改裝商廈

施政報告亦提出於2025年上半年推出先導計劃，在規劃、地政、建築圖則審批方面「拆牆鬆綁」，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和其他商廈，增加學生宿舍供應；政府亦會因應市場需求提供合適地塊讓市場興建新宿舍。發展局轄下項目促進辦事處會為上述項目提供一站式諮詢便利服務。

政府消息人士透露，過去有意見反映改裝酒店和其他商廈變成學生宿舍受到限制，而且最近亦有都會大學買酒店變宿舍的例子，比起重新建造宿舍來得更快。政府消息人士舉例指，改裝商廈涉及將轉換樓宇用途，當局可彈性放寬地積比及總樓面面積等要求。

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